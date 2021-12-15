«أديا» يستحوذ على حصة في «اردوناغ» لوساطة التأمين

المصدر: دبي- سيد صالح

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استحوذ جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» مع شركاء آخرين على حصة في «اردوناغ جروب» البريطانية لخدمات وساطة التأمين، بحسب ما نشرته وكالة «بلومبرغ» نقلاً عن رسالة إلكترونية وصلت إليها من مجموعة الشركاء.

وأفادت الوكالة بأن مُساهمين حاليين على المدى الطويل في «اردوناغ جروب» قادا مجموعة الشركاء التي أجرت صفقة الاستحواذ. وأضافت أن هذين المُساهمين هما شركتا «ماديسون ديربورن بارتنرز» و«اتش بي إس انفستمنت بارتنرز» الأمريكيتان للاستثمار في الأسهم الخاصة.

وأوضحت «بلومبرغ» أن «أديا» خاض صفقة الاستحواذ من خلال شركة فرعية مملوكة له بالكامل، وأضافت أن مجموعة الشركاء تضم أيضاً عدة مؤسسات استثمارية عالمية كبرى.

وذكرت الوكالة أن هذا الاستثمار الذي وصفته بأنه «كبير»، قد رفع قيمة «اردوناغ جروب» إلى نحو 7.5 مليارات دولار. وأضافت أنه من المتوقع إغلاق الصفقة خلال النصف الأول من 2022.

وكانت «بلومبرغ» قد نشرت في وقتٍ سابق من صباح اليوم نقلاً عن مصادر مطلعة، أن «أديا» يقترب من الاستحواذ على حصة تبلغ نسبتها حوالي 10% في «اردوناغ جروب».

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