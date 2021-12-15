50 جهة تشارك بمعرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست

المصدر: دبي- البيان

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يستضيف معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست في دورته الأولى التي تُقام في دبي في الأسبوع الحالي أكثر من 50 جهة عارضة للتعريف بمنتجاتها، حيث يُعد الإضافة الجديدة لمحفظة شركة ميسي فرانكفورت، والتي تستهدف تلبية احتياجات أسواق المنطقة في مجالات الهدايا والألعاب ومنتجات الحياة العصرية. وتبرز مؤسسة عملة باريس، أقدم مؤسسة صك للعملات في العالم، ضمن أهم الجهات المشاركة في المعرض.

وتختص المؤسسة، التي تأسست في عام 1864، بإنتاج القطع الفنية التذكارية باستخدام المعادن الثمينة مثل العملات النقدية والميداليات والديكورات والمجوهرات والمسبوكات المزخرفة المصممة حسب الطلب وهدايا الشركات المخصصة للشريحة الفاخرة والراقية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ناتالي باسكيت، مديرة مؤسسة عملة باريس: «تُعد مؤسستنا من أبرز المُصنّعين في فرنسا، وتختص في إنتاج العملات المعدنية والميداليات المخصصة لهواة اقتناء القطع المميزة المصنوعة من الذهب والفضة والمعادن النفيسة الأخرى. ويعود تاريخنا في هذا المجال إلى مئات السنين، حيث قُمنا بصناعة قطع تذكارية لبرج إيفل واليونسكو والبنك المركزي السعودي وسييرا وديور. ونشارك في معرض هذا العام لتعزيز حضورنا في الإمارات، لا سيما بعد ما لمسناه من انطباعات إيجابية من المملكة العربية السعودية».

وتنضم شركة كريستال باريس، المختصة في صناعة الهدايا الكريستالية والتي تأسست قبل 45 عاماً، إلى الجهات العارضة من أوروبا، حيث استقطبت اهتماماً واسعاً من القطاع في المنطقة، ونجحت في عقد العديد من الصفقات منذ اليوم الأول للفعالية. وفي هذا السياق، قال رئيس الشركة فيرستلر جاي: «حصلنا على طلبية شراء كبيرة من باتشي من أجل تأمين علب تغليف المنتجات والشوكولاتة التي تنتجها لعرضها وتقديمها كهدايا. كما استلمنا عدة طلبات شراء من منطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام الماضية. وجاءت مشاركتنا في معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست لتوسيع شبكة الموردين والعلامات التي تتعاون معنا. ونحن متحمسون حيال هذه المشاركة».

وإلى جانب ذلك، تتطلع شركة ذا ويند السويسرية إلى تحقيق نجاح كبير خلال الفعالية عن طريق الإطلاق العالمي لتشكيلة ويند ديكور من ديكورات زينة الموائد المصنوعة من الزجاج الملون وتشكيلتها إنترناشيونال آند كريسماس التي تضم إكسسوارات خاصة بموائد فترة الأعياد والأعلام الوطنية للعديد من الدول بما فيها الإمارات. وتبدع الشركة عناصر زجاجية ملونة باستخدام تقنية تيفاني، حيث تتنوع أكسسواراتها بين حلقات المناديل والألواح الزجاجية والصواني والأواني والمصابيح.

ومن جانبها، قالت ماريا جولاس، الرئيسة التنفيذية لشركة ويند جلاس ديكور: «يُعد هذا حضورنا الأول في الإمارات، حيث نشارك في هذا المعرض المميز لنكشف عن خط المنتجات الذي قمنا بإطلاقه بعد بدء فرض تدابير الإغلاق نظراً للتغيّر الذي لمسناه في طبيعة طلب العملاء. وأجرينا خلال اليوم الأول فقط عدة لقاءات مع العديد من العملاء المحتملين، ونتطلع بعد انتهاء المعرض إلى تحويل تلك اللقاءات إلى شراكات على أرض الواقع».

وينطلق معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، من تنظيم ميسي فرانكفورت، في نفس الموقع مع بايبروورلد ميدل إيست، الفعالية التجارية الرائدة في مجال القرطاسية والورق والمستلزمات المكتبية ودمى وألعاب الأطفال.

ومن جانبه قال سيد علي أكبر، مدير معرضي الهدايا ولايفستايل ميدل إيست وبايبروورلد ميدل إيست: «يسرنا ما يشهده المعرض من انطباعات إيجابية وصفقات مثمرة في يومه الأول، ونتطلع قُدماً لما تحمله بقية أيام الأسبوع للجهات العارضة والزوار على حد سواء».

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