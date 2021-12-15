«موديز» تُثبت تصنيف «مصدر» عند «A2» وتمنحها نظرة مستقرة

المصدر: دبي- سيد صالح

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ثبتت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين «موديز» تصنيفها الائتماني للجدارة الائتمانية لدى شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» على المدى الطويل عند «A2»، كما منحت الشركة نظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب تقرير أصدرته «موديز»، فإن تثبيت تصنيفها لشركة مصدر يأتي بعد الإعلان في مطلع الشهر الجاري عن اتفاقية استراتيجية بين شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، لامتلاك كل من هذه الشركات، حصةً في «مصدر»؛ بهدف تطوير محفظة عالمية رائدة للطاقة النظيفة، إضافة إلى تعزيز الجهود في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، سعياً نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وذكر التقرير أن الاتفاقية ستضمن احتفاظ «مصدر» بوضعها كشركة مملوكة بالكامل لشركات تُدار بواسطة أو مملوكة لـ حكومة أبوظبي، والتي منحتها «موديز» التصنيف الائتماني المرتفع «Aa2»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأضاف التقرير أن الاتفاقية تؤكد على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها «مصدر» لدى حكومة أبوظبي، وتعزز التوقعات بأن الحكومة ستزود «مصدر» بالدعم اللازم للحفاظ على جودتها الائتمانية.

وأشارت «موديز» في تقريرها إلى احتمالية رفع تصنيفها لــ «مصدر»، حال أدت الاتفاقية إلى تحسن ملموس في جودة مصادر الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر التي تقع في حوزة «مصدر»، مع الأخذ في الحسبان القدرة المالية، الخصائص التشغيلية والاختصاصات التي تتمتع بها مشروعات الشركة، وعلاوة على ذلك، يُمكن أن ترفع «موديز» التصنيف أيضاً إذا أدت إلى الاتفاقية زيادة مستوى السيولة لدى «مصدر»، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى رأس المال لدعم خططها الاستثمارية.

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