البنك الدولي: جهود مُكثفّة إماراتية في مكافحة غسيل الأموال

المصدر: دبي- سيد صالح

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ذكر البنك الدولي أن الإمارات من ضمن دول العالم التي تبذل جهوداً مُكثفّة في مجال مكافحة غسيل الأموال، والحيلولة دون انتقال الأموال غير المشروعة عبر حدودها لتمويل أنشطة غير مشروعة.

وأصدر البنك الدولي، أمس، تقريراً بعنوان «أوامر من دون حدود: التفعيل المباشر لأوامر الحجز والمُصادرة الخارجية»، يُرصد فيه الجهود التي تبذلها مختلف دول العالم في التعاون من أجل تنفيذ الأوامر الصادرة من دول أخرى لحجز ومصادرة أموال أو بضائع غير مشروعة، أو جرى تهريبها أو نقلها بصورة غير مشروعة من دولها الأصلية، أو من المُخطط استخدامها في أنشطة غير مشروعة خارج حدود دولها الأصلية.

وأوضح التقرير أن الإمارات تتعاون في هذا الشأن، وذلك من خلال «مرسوم بقانون اتحادي رقم «20» لسنة 2018 في شـأن مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة». وأوضح التقرير أن القانون المذكور يشترط لتنفيذ الأوامر أو الأحكام القضائية التي تنص على مُصادرة أموال عائدات أو فوائد تتعلق بغسيل الأموال، تمويل الإرهاب أو تمويل الأنشطة غير المشروعة، أن تكون صادرة من محكمة أو سلطة قضائية في دولة ترتبط مع الإمارات باتفاقية مُصدّق عليها.

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