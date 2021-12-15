«كازا ميلانو» تعتزم التوسع في دول الخليج انطلاقاً من الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتزم العلامة التجارية «كازا ميلانو» التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة بعدما افتتحت متجرين للتجزئة الأول في إمارة دبي والثاني في إمارة أبوظبي باستثمارات ضخمة.

وقال أزهر ساجان، المدير التنفيذي لعلامة «كازا ميلانو»، افتتحنا متجرنا أخيراً في إمارة أبوظبي بعد شهرين من الاحتفال الناجح على مرور عامين من تأسيس العلامة التجارية في الإمارات، فيما نواصل العمل على مزيد من التوسع وافتتاح مزيد من المتاجر في إمارات الدولة السبع.

وأوضح ساجان أن العلامة تعتزم التوسع خارجياً في دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقاً من دولة الإمارات والتي تمتلك فيها متجرين الأول في دبي والثاني في أبوظبي، مشيراً إلى أن متجر أبوظبي الجديد يعرض أكثر من 40 علامة تجارية عالمية ويمتد على مساحة 40 ألف متر مربع.

وذكر ساجان، أن هناك إقبالاً كبيراً على قطاع تجديد المنازل، حيث يشهد القطاع نمواً كبيراً في العام الماضي، ونأمل أن يكون هذا هو المعرض الأول لنا في الإمارة من بين العديد من صالات العرض التي نخطط لافتتاحها في أبوظبي.

وتابع ساجان: «نبتكر تجارب معيشية فريدة للناس من خلال باقة منتجاتنا والخدمات المصممة حسب الطلب». وتعد كازا ميلانو، مشروعاً شاباً بقيادة أزهر ساجان، وتشتهر الشركة بمجموعة واسعة من منتجات الأدوات الصحية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز