قرض تجاري رقمي جديد من إتش إس بي سي لتحرير رأس المال التشغيلي في غضون دقائق

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك إتش إس بي سي عن حل قرض تجاري رقمي جديد لتحرير رأس المال التشغيلي في غضون دقائق.

وقال سونيل فيتيل، رئيس خدمات تمويل التجارة العالمية والذمم المالية لدى HSBC في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا:

يعمل حلنا الجديد لتمويل رأس المال التشغيلي التجاري على تقليل وقت تنفيذ الإجراءات بشكل كبير، مما يساعد العملاء على الوصول إلى رأس المال التشغيلي بشكل أسرع، وكذلك مساعدتهم على زيادة معاملاتهم التجارية وتنمية أعمالهم.

وأضاف: تستغرق إجراءات الأنظمة اليدوية ما يصل إلى 48 ساعة للتحقق من بيانات القروض والمدفوعات اللازمة لتحرير رأس المال.

فيما يتيح حل رأس المال التشغيلي التجاري الذي نقدمه للعملاء إمكانية إرسال البيانات مباشرة من خلال منصات HSBCnet أو HSBC Connect وإتمام الإجراءات بطريقة رقمية في غضون دقائق، مما يجعل المعاملات أسرع وأبسط وأكثر أماناً.

ويعتبر حل رأس المال التشغيلي التجاري أداة رقمية بسيطة وموثوقة تتيح للعملاء إمكانية الوصول إلى رأس المال بشكل أسرع وتحسين توقعاتهم للتدفقات النقدية.

ونحن فخورون جداً بإطلاق هذه التكنولوجيا التجارية عالمياً هنا في دولة الإمارات أولاً، والتي تعتبر مركزاً للابتكار والرقمنة - لا سيما في مجال التجارة الدولية.

ويستخدم حل رأس المال التشغيلي التجاري التكنولوجيا لتحسين الكفاءة في تنفيذ المعاملات التجارية وتخفيف التقلبات.

كما يعمل بشكل مباشر على معالجة المخاوف المتعلقة باضطرابات شبكات التوريد التي احتلت مكانة عالية في قائمة المخاطر المحتملة التي تم الكشف عنها في استبيان تقرير المستكشف الأخير الذي أجراه HSBC للأعمال التجارية الدولية.

وشارك بنك HSBC في إنشاء رأسمال تجاري تشغيلي بالتعاون مع الشركة الدولية للمواد الغذائية (IFFCO) في الإمارات.

وتم إطلاق رأس المال التشغيلي التجاري أولاً في الإمارات العربية المتحدة، تليها سنغافورة بعد ذلك. وسيحصل العملاء في هونغ كونغ والمملكة المتحدة على إمكانية الوصول إلى هذه التكنولوجيا في عام 2022، تليها أسواق إضافية.

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