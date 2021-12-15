الغاليريا أبوظبي يستقبل الزوار بأنشطة وفعاليات خلال موسم الأعياد

المصدر: أبوظبي – البيان

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يعتبر الغاليريا بجزيرة الماريه في أبوظبي، من أبرز الوجهات وأكثرها زيارة في موسم الشتاء، ويستضيف المركز احتفالية مهرجان الشتاء خلال الفترة ما بين 9 و25 ديسمبر، ليقدم للزوار موسم عطلات لا يُنسى مع العديد من تجارب وعروض التسوق والأنشطة والفعاليات المخصصة للأطفال، الذين سيحظون بفرصة لقاء «سانتا كلوز» الذي ينتظرهم في القرية الشتوية.

وتعمّ أجواء البهجة والمرح في أرجاء الغاليريا بجزيرة الماريه مع الديكورات الاحتفالية التي تكّون أجمل الخلفيات لالتقاط الصور التذكارية، وسيتمكن الأطفال من كتابة الرسائل إلى «سانتا كلوز» والتعبير فيها عن أمنياتهم للعام الجديد وما يرغبون في الحصول عليه من الهدايا.

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