مجمع الابتكار ومطار الشارقة و«هواوي» يطلقون «مبادرة الأجيال الواعدة»

المصدر: الشارقة – البيان

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أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وشركة هواوي العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا الرقمية، عن إطلاق «مبادرة أجيال واعدة»، لتطوير الحلول المبتكرة والمستقبلية، للمساهمة في تعزيز العمليات التشغيلية لمطار الشارقة، من خلال إشراك طلاب الجامعات.

جاء ذلك، من خلال مذكرة التفاهم التي وقعها في مقر مجمع الشارقة للابتكار، كل من علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، بحضور الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وحسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للابتكار، والسيد ستيفن يي رئيس الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة هواوي.

وتم الاتفاق على التعاون لإنشاء نظام عمل مشترك، يهدف إلى تطوير الحلول المنهجية الإبداعية، والاستفادة من الإمكانات الكاملة في مجال التكنولوجيا، للمساهمة بتعزيز الكفاءة في العمليات من قبل هيئة مطار الشارقة الدولي، وتوفير الاستجابة السريعة.

حيث إن (هواوي) هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، وهي متخصصة في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي (الابتكار الرقمي)، وتتبنى باستمرار طرح أنظمة مطورة ومبتكرة في تقديم خدماتها بشكل منهجي، يحاكي الواقع، ويتنبأ بالمستقبل.

تعزيز

وقال علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «يأتي توقيع هذه المذكرة، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتعزيز مكانة الإمارة، كوجهة للإبداع والابتكار، وبهدف إتاحة الفرصة أمام طلبة الجامعات، للمساهمة في رسم مستقبل الشارقة، وتقديم الأفكار الملهمة التي تسهم في توفير بيئة ذكية متكاملة.

حيث تواصل الهيئة، الاستثمار في الحلول التقنية، من خلال مواصلة العمل بمرونة وسرعة وكفاءة، لمواكبة المتغيرات السريعة.

واستقطاب أحدث الأنظمة والتقنيات التكنولوجية، التي تستهدف زيادة رضا المسافرين، بما يعزز المكانة الرائدة لمطار الشارقة على خريطة المطارات الأكثر تقدماً على مستوى المنطقة والعالم».

وأضاف: «وتحرص هيئة مطار الشارقة الدولي، على توفير بيئة تحتضن إبداعات الشباب، وتمكنهم من المشاركة والتفاعل، وتتيح لهم توظيف قدراتهم الإبداعية، في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وفي الوقت ذاته، تتطلع إلى توسيع دائرة إسهامهم في مختلف مجالات التطوير، بما فيها قطاع الطيران المدني، والخدمات الرقمية المبتكرة، التي تتوافق مع استراتيجية الهيئة، بما ينسجم مع النمو المتوقع على سوق السفر في المنطقة».

تقنيات

ومن جهته، أعرب حسين المحمودي، عن سعادته بالتعاون مع هيئة مطار الشارقة الدولي، وشركة هواوي، وقال إن هذا التعاون، يترجم رؤية المجمع واستراتيجيته، بإدخال كافة أنواع التقنيات المستقبلية، وسعيه نحو تطوير كوادر بشرية مواطنة، بالتعاون مع هواوي، من خلال برامج تدريبية مطورة.

وبالتركيز على تقنية الجيل الخامس 5G، لتحقيق أهداف كبرى، كالمدينة الذكية، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وما يتبع ذلك من تطبيقات في مجالات مختلفة، كالطب، والمواصلات، والبنية التحتية، والتعليم، وغيرها من القطاعات الحيوية، وتعمل دولة الإمارات على الانتقال إلى الحياة الذكية الكاملة، التي تتواصل فيها الآلات والأجهزة والأماكن في كل الاتجاهات لخدمة الإنسان.

وأضاف: «وما يحتم علينا كمركز تطبيقي واختباري لكافة العلوم والتقنيات المبتكرة، بتكثيف الجهود للبحث عن كل جديد، سعياً منا بأن يصبح المجمع مركز تطوير إقليمياً لتقنيات المستقبل، من خلال إيجاد بيئة مناسبة للبحث والتطوير، تعمل لصالح المؤسسات التعليمية، ومراكز البحوث والاقتصاد المحلي».

ثمرة

وتأتي هذه الاتفاقية، كثمرة تعاون بين القطاع الخاص والحكومي، الذي نسعى إلى تكريسه وترجمته، عبر حزمة من المبادرات والأعمال التي نقوم بها، بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا، والترويج لاقتصاد قائم على المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وفي إمارة الشارقة بشكل خاص.

هذا، ويعمل مجمع الشارقة للابتكار، على تطوير بيئة ابتكارية، تعزز البحث والتطوير، ويعمل كمحفز لتطوير إمارة الشارقة نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وذلك من خلال العمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية للتنمية الاقتصادية، بالشراكة مع القطاعات الأكاديمية والصناعية والقطاع العام.

وقال جياو ليوي، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الإمارات العربية المتحدة: «نؤمن بالعمل وفق نهج التعاون المنفتح، لتحقيق النجاح المشترك.

وينطبق ذلك بشكل خاص، على صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يعد تضافر الجهود والابتكار المشترك، أمراً بالغ الأهمية، على طريق تعزيز التنمية المستدامة لكل من الأعمال والمجتمعات. كما نؤمن بأن الموارد البشرية، هي قلب الابتكار وروحه، وأن التكنولوجيا ستستمر في توفير فرص غنية لتوسيع الإمكانات البشرية».

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