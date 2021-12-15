«جلف كرافت» تطلق تطبيقها الرسمي للهواتف المتحركة

المصدر: أم القيوين- البيان

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أطلقت شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، الشركة المتخصصة عالمياً في صناعة اليخوت والقوارب، تطبيقاً جديداً للهاتف المحمول، الذي سيتيح الوصول إلى مجموعة المنتجات المتنوعة والخدمات المبتكرة، بسهولة غير مسبوقة من أي وقت مضى.

وعبر تسخير أحدث التقنيات للتواصل مع العملاء، يأتي تطبيق «جلف كرافت»، المتوفر مجاناً للأجهزة العاملة بنظامي «أندرويد» و«آي أو إس»، ليفتح آفاقاً واسعة لعشاق الإبحار والمغامرات البحرية الشيقة، عبر تمكينهم من استكشاف عالم اليخوت بنقرة زر واحدة.

وتزامناً مع التوسع العالمي المتسارع، الذي تشهده الشركة، يأتي إطلاق التطبيق، في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تخوضها «جلف كرافت»، لإثراء تجربة العملاء، وتوفير صلة وصل تربط بين شبكتها العالمية من شركاء التوزيع، والمجتمع الواسع من مالكي اليخوت، والعملاء المحتملين حول العالم. وبفضل تصميمه الأنيق وسهولة استخدامه، يتيح التطبيق للمستخدمين، الاطلاع على آخر الأخبار والفعاليات المتعلقة بالعلامة.

إضافة إلى محتوىً رقمي حصري من علاماتها التجارية الأربع لليخوت والقوارب، وهي:

يخوت «ماجستي» الرائدة، واليخوت المخصصة لرحلات المغامرات البحرية الطويلة، واستكشاف البحار «نوماد»، واليخوت الرياضية والقوارب المكشوفة «أوريكس»، وقوارب الرحلات العائلية، ورحلات الصيد الأصغر حجماً «سيلفركرافت».

وعلاوة على ذلك، يتيح التطبيق للمستخدمين، إمكانية التواصل بسهولة مع «جلف كرافت»، لحجز المواعيد في أي من منشآتها الثلاث، في أم القيوين وعجمان والمالديف، إضافة إلى طلب المواعيد، وعروض الأسعار، وتحديد مواقع الوكلاء المحليين.

ويمكن لشركاء «جلف كرافت» العالميين، تسجيل الدخول إلى منطقة آمنة ضمن التطبيق، للوصول إلى مكتبة من الموارد الرقمية المفيدة، مثل الأسعار والمواصفات ومعلومات المنتجات التفصيلية، كما يمكنهم استخدام التقنيات لاصطحاب العملاء في جولات افتراضية على متن اليخوت والقوارب الفاخرة التي تنتجها العلامة، ومشاركة المحتوى بشكل مباشر مع العملاء، عبر تطبيق «واتساب».

وبهذه المناسبة، قال طلال نصر الله، الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كرافت»: «نحرص في «جلف كرافت»، على مواصلة تعزيز الابتكار، وتبني التقنيات المتطورة، في إطار خطط الرقمنة طويلة الأمد التي نطبقها، ليس فقط دعماً لأعمالنا وعملياتنا التشغيلية، وإنما الهدف تسهيل التواصل مع مجتمعنا.

ويشكل تطبيقنا الرسمي الجديد، جزءاً من بنيتنا التحتية الرقمية المتنامية، التي تساعدنا على تمكين عشّاق المغامرات البحرية من استكشاف عالم «جلف كرافت» بنقرة زر واحدة، إضافة إلى الوصول للمعلومات المتعلقة بمنتجاتنا وخدماتنا بسهولة غير مسبوقة.

وبينما نواصل توسيع نطاق أعمالنا على مستوى العالم، مع التركيز بشكل خاص على أوروبا والولايات المتحدة، نفخر بقدرتنا على تزويد عملائنا بمساحة افتراضية موحدة، لإيجاد المعلومات والمحتوى والتواصل معنا».

ويتوفر تطبيق «جلف كرافت»، ويمكن تنزيله مجاناً من متجري «آب ستور» و«غوغل بلاي» حالياً.

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