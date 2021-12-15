«إف تي إف تي كابيتال» تتيح فرصاً تدريبية لطلاب الإمارات في مجال البلوك تشين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «إف تي إف تي كابيتال» للتكنولوجيا المالية ومقرها الإمارات أنها ستقدم للطلاب الإماراتيين فرصة لحضور قمة GDCSS القادمة في أبوظبي في الفترة ما بين 15 إلى 17 ديسمبر.

وستعرض قمة GDCSS سلسلة من الأحداث والمناقشات التي تضم خطابات مقدمة من قبل جوردان بلفور، وبيتر هوبوود، وناتالي برونويل، وبريت كينج، والدكتورة يانا ليونوفا. وستشمل القمة عروض تفاعلية ومناقشات مشابهة لـ Ted-Talk غنية بالمعلومات وذلك لجعلها أكثر جذباً وترفيهاً للطلاب.

وقال أولا ليند، مدير شركة «إف تي إف تي كابيتال» FTFT Capital والتي تستثمر في شركات تكنولوجيا مختصة بالبلوك تشين:

«لن يتعرف الطلاب على مستقبل التكنولوجيا وتأثيرها فحسب، بل سيحصلون أيضًا على فرصة للفوز بعملة البيتكوين. وكجزء من الحدث، سيتكون لدى الحاضرين فهم أعمق حول تطور الإنترنت، خصوصاً فيما يتعلق بالابتكارات مثل NFTs وmetaverse والعمليات اللامركزية».

سيحصل الطلاب الذين سجلوا لحضور القمة على فرصة حصرية لمشاهدة أحدث التقنيات الناشئة التي يعرضها العديد من المبتكرين وخبراء البلوك تشين. وكجزء من مشاركتهم، سيحصلون أيضًا على فرصة للخوض في الفضاء التكنولوجي من خلال تأمين فرص تدريب مع شركات بلوك تشين رائدة متواجدة في جناح FTFT Capital.

وقال ليند: «نحن فخورون بإعلاننا عن هذه الفرصة المثيرة للاهتمام لطلاب دولة الإمارات العربية المتحدة وهي حضور قمة GDCSS المنتظرة في أبوظبي.

حيث لن يعرض هذا الحدث التقنيات الناشئة على الطلاب فحسب، بل والأهم من ذلك، سيعرض تأثيرات هذه الابتكارات الجديدة على مختلف الصناعات والمجالات لا سيما في البلوك تشين. كما سيتعلم الطلاب أيضاً المزيد عن البلوك تشين والحصول على أفكار لريادة الأعمال وتطوير التطبيقات».

وبالإضافة إلى ذلك، سيتعلم الطلاب الكثير عن توجهات التكنولوجيا وعالمنا الحالي، وعن الفرص الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

ستجمع قمة GDCSS، المهتمة بتبني المؤسسات والحكومات لبلوك تشين والتي تركز أيضاً على تنوع البلوك تشين وتأثيره الاجتماعي في عالم سريع التغير، فريقًا من 200 خبير رائد ومهتم بتطويرات تقنيات البلوك تشين في محاولة لتقديم أحدث الدراسات لقادة الخدمات المالية.

ستكون هذه القمة بمثابة الدليل للطلاب الراغبين في متابعة وظائف في مجال التكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، ستسعى لتوفير محتوى مثير للاهتمام وفريد من نوعه لأطروحاتهم ومشاريعهم الجامعية على metaverse.

يمكن للطلاب المشاركين في القمة لمدة يومين، زيارة الجناح الخاص بـ FTFT Capital Investment للحصول على المزيد من المعلومات حول فرص التدريب. تهدف قمة GDCSS إلى مشاركة جمهورها، الذي يزيد على 20.000 مدعو بالإضافة إلى 2000 مؤسسة عالمية المختصة، في الموضوعات الحالية المؤثرة على الفضاء الرقمي سريع النمو.

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