«فورم دبي» عضو «ديزاين هوتيل» ينضم إلى سلسلة ماريوت بونفوي

المصدر: دبي- البيان

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بتصميمه المميز وغرفه الـ136 المبتكرة، يعتبر فندق فورم الواقع في منطقة الجداف والذي انضم مؤخراً إلى سلسلة فنادق ماريوت بونفوي، أول فندق ينضم إلى مجموعة Design Hotels في الشرق الأوسط.

وتُعد سلسلة ماريوت بونفوي أكبر سلسلة فنادق في العالم، وذلك لأنها تحتضن أكثر من 30 علامة تجارية و7000 مبنى عقاري خاص بها. إضافة إلى ذلك، تُقدم السلسة برنامج مكافآت يسمح لجميع المسافرين بالاستفادة من إقامات مجانية والعديد من الميزات الأخرى.

ويعطي فندق فورم إحساساً معاصراً للمساحة الفنية بينما يتميز أيضًا بالخدمة الاستثنائية مع وسائل الراحة عالية الجودة.

يمزج الفندق بين لمسة من التراث العربي القديم والراقي مع التصميم والهندسة المعمارية الحديثة، ويضم الفندق عناصر تعكس إطار القوارب التقليدية أو المراكب الشراعية المستوحاة بشكل كبير من حي الجداف التاريخي. بعد انضمامه إلى مجموعة ماريوت بونفوي، يقوم الفندق بتوسيع شبكته.

حيث يمّكن الضيوف من استخدام بطاقة عضويتهم للاستفادة من الترقيات والخصومات والعديد من المزايا الأخرى التي توفرها سلسلة ماريوت.

ويقول المدير العام لفندق فورم حسام منصور، «نحن متحمسون للإعلان عن انضمام فندق فورم إلى مجموعة ماريوت بونفوي، بما أن ذلك سيخلق تجربة ليس لها مثيل لأعضائنا وزوارنا.

من المشوق توسيع شبكتنا مع الاستمرار في البحث عن الابتكار في مجال الفندقة. نحن نفخر بتمكين ضيوفنا من تشخيص إقاماتهم معنا ومع هذه الشراكة الجديدة، فنحن ننصح ضيوفنا الأوفياء باكتشاف عدداً من الامتيازات المنوعة خلال إقامتهم في الفندق».

بدءًا من المناظر الخلابة لقوارب الجداف إلى جلسات اليوغا الخاصة وإبداعات الطهي الشهي ومجموعة متنوعة من الأنشطة، يعد فندق فورم بتجربة استثنائية لضيوفه في المدينة مع تسجيل وصول سلس وكرم الضيافة من الدرجة الأولى وأجواء مريحة.

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