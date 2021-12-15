«دلتا وورلد شارتر» تتوقع انتعاشاً في سوق الطيران خلال الفترة المقبلة

المصدر: دبي- البيان

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احتفلت شركة «دلتا وورلد شارتر»؛ المتخصصة في تأجير الطائرات، بمرور سبع سنوات على إطلاق عملياتها وتحقيق النمو بشكل متواصل؛ رغم تحديات السوق الصعبة والتغيرات لا سيما في ظل جائحة كوفيد 19، التي تعد من أسوأ الأزمات التي شهدها قطاع الطيران في التاريخ.

هذا وقد رسخت شركة «دلتا وورلد شارتر»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، حضورها وتواجدها العالمي من خلال طرح مجموعة واسعة من خدمات التوصيل؛ تماشياً مع رؤيتها الهادفة إلى استدامة عملياتها وتحقيق معدلات نمو مرتفعة هذا العام.

في هذا السياق؛ حققت الشركة أرباحاً مميزة في عامها الأول، مسجلة معدل نمو سنوياً مركباً مزدوج بين عامي 2014 و 2020؛ بينما نقلت الشركة أكثر من 28000 مسافر في العام 2021.

ورغم الفترة العصيبة التي شهدها قطاع الطيران جراء الجائحة، عملت شركة «دلتا وورلد شارتر» دون توقف من خلال طائرات الركاب الخاصة وأقسام الشحن. في هذا الإطار.

وقعت الشركة عقد وكيل عام مبيعات مع شركة Fly2Sky لأسطول طائرات إيرباص A320 في وقت سابق من هذا العام؛ حيث أجرت الشركة أكثر من 80 رحلة جوية عبر 159 قطاعاً، نقلت عبرها أكثر من 11000 مسافر؛ وحققت إيرادات تزيد على 8 ملايين دولار؛ كما استطاعت الشركة، من خلال عقدها مع شركة Fly2Sky أن تضيف سبعة عملاء جدد خلال الأشهر الستة الأولى من توقيع العقد.

وفي العام 2021 ركزت فئة جديدة من الركاب على الطيران الخاص في ظل حرصهم على تعزيز السلامة والخصوصية والراحة، مع أسعار غالباً ما تتساوى مع أسعار السفر من الدرجة الأولى، ومع عودة السياحة في بعض البلدان بدأ الطلب يتزايد على الرحلات الجوية، مع حرص كافة الدول حول العالم على تطعيم سكانها باللقاحات للتصدي إلى فيروس كورونا.

كذلك استئناف عمليات السفر عبر العديد من القطاعات، لا تزال شركة «دلتا وورلد شارتر» متفائلة بشأن الآفاق العالمية على المدى الطويل. وقد تعززت هذا التوقعات من خلال مشاركتها الناجحة في معرض دبي للطيران 2021.

وتعقيباً على ذلك، صرح دميتري كورشونوف؛ المدير التنفيذي لشركة دلتا وورلد شارتر قائلاً: «تماشياً مع احتفالاتنا بالعام السابع على إطلاق عملياتنا، نحن فخورون بأن نكون من أوائل الشركات، التي قدمت خدمة العودة إلى الوطن والإجلاء والبعثات الإنسانية أثناء تفشي جائحة كوفيد 19. وفي عام عصيب شهد العديد من التحديات غير المسبوقة؛ واصلنا العمل المثابر وتكثيف جهودنا في ظل إغلاق الحدود وفرض القيود على السفر.

حيث برز دور رحلات طيران شارتر لسد هذه الفجوة وتقديم الخدمات لمختلف الفئات. وطيلة فترة الجائحة، لم يقتصر دور شركة «دلتا وورلد شارتر» على نقل المسافرين العالقين فحسب، بل تعداه ليشمل نقل الملايين من معدات الوقاية الشخصية والأقنعة والإمدادات الصحية للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

لقد كنا من أوائل شركات الطيران المستأجرة، التي نشرت طائرات لإجلاء الأفراد في كابول في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف دميتري: مع عودة الحياة لقطاع الطيران العالمي، تتوقع شركة «دلتا وورلد شارتر» تحقيق نتائج إيجابية لعام 2022.

ونحن متفائلون بشأن النمو الإضافي للسوق، ونعمل على تكثيف استثماراتنا في عملياتنا العام المقبل.

ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات، وسط التزامنا تجاه توسيع عملياتنا في أفريقيا، بينما نحن نسير في الوضع الطبيعي الجديد لمشهد الأعمال ما بعد الجائحة في ظل حرصنا الدائم على خدمة الركاب في كل مكان.

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