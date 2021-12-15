فريق إماراتي يصل إلى نهائيات تحدي «ناسا» بمشروع لتأمين مستقبل الأمن الغذائي

المصدر: دبي – البيان

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في خطوة جديدة تعكس قدرة الكوادر الشبابية على رسم ملامح المستقبل والمساهمة البناءة في تحقيق التنمية المستدامة، تأهل فريق Locust Locator الإماراتي للمنافسة على المركز الأول على مستوى العالم ضمن فعاليات تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء، وذلك في منافسة مع 37 فريقاً من 24 دولة حول العالم من إجمالي 460 فريقاً شاركوا في التحدي ممثلين عن 160 دولة حول العالم.

جاءت مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الثاني على التوالي، بمشاركة 6 إمارات هي أبوظبي ممثلة في مدينة العين وإمارة دبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان.

وفي سياق متصل، كرمت اليوم جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية IEEE، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء IEEE GCAIot 2021 في دورته الخامسة تحت شعار «الآثار المجتمعية للتحول الرقمي» بدبي.

وقد أقيم تحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة عدد من الجامعات شريكاً رئيسياً وهي جامعة دبي في إمارة دبي وجامعة الشارقة في إمارة الشارقة والكليات العليا للعلوم والتقنية في إمارة رأس الخيمة، والذي تنظمه الشركة العالمية للابتكار وريادة الأعمال GIE الرائدة في مجال برامج ومبادرات الابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم، بالتعاون مع وكالة ناسا الدولية.

يتكون فريق Locust Locator الإماراتي من 4 متسابقين، وتتمثل فكرتهم الأساسية حول ابتكار أداة لخفض تأثير الجراد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا باستخدام بيانات الأقمار الصناعية وأنظمة التعلم الآلي وتقارير المجتمع من خلال التنبؤ بتطور مسار أسراب الجراد وحركتها وسبل إدارة الاستجابة بالشكل المثالي.

جاءت الفكرة بعد دراسة متأنية رصدت انتشار أعداد كبيرة من أسراب الجراد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق غرب آسيا، بسبب التقلبات المناخية والمتغيرات الطارئة على انتظام الأحوال الجوية، ما نتج عنه تكاثر الجراد بعد تقلبات نسب حالات الجفاف والرطوبة، وبالتالي التأثير السلبي على المحاصيل الزراعية ومستقبل الأمن الغذائي.

تعقيباً على هذا البيان، صرح المهندس محمد عبود رئيس اللجنة المنظمة لهاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء بالإمارات قائلاً: «إننا فخورون بتأهل فريق Locust Locator الإماراتي في النسخة الثانية من تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء التي تتماشى مع رؤية الإمارات التي تسعى إلى الاستثمار في الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعارف، التي تتوافق مع المتغيرات المتسارعة.

وتعزيز مشاركتهم في رسم ملامح المستقبل، التي ستنعكس على إتاحة حياة أفضل للمجتمعات والسير قدماً نحو تحقيق رؤية الدولة التي تسعى لأن تكون ضمن مصاف دول العالم في مجالات الابتكار والتطور والتكنولوجي».

تجدر الإشارة إلى أن التحدي يستهدف المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للفضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال برامج متنوعة لنشر الوعي حول أهمية علوم الفضاء وإيجاد حلول جذرية للتحديات، التي تواجه عملية استكشاف الأرض والفضاء، وابتكار منظومة برامج تنموية لبناء القدرات البشرية في مجال تقنيات الفضاء والاستكشاف والمشاركة في إيجاد حلول إبداعية للتحديات الراهنة.

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