إينوك تتيح الفوز بـ 73 سيارة وجوائز في عرض «تزوّد بالوقود واربح»

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تحتفي مجموعة إينوك، شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، بالنسخة السابعة والعشرين من «مهرجان دبي للتسوق»، عبر تنظيم العديد من السحوبات، التي تتيح للعملاء فرص الفوز بجوائز قيمة، تضم 73 سيارة، وجوائز نقدية تزيد قيمتها على 530 ألف درهم.

وللمرة الأولى على الإطلاق، وحتى تاريخ 29 يناير 2022، تضيف إينوك تعبئة الوقود إلى قائمة عروضها الترويجية، إذ أصبح بإمكان العملاء الذين ينفقون 75 درهماً أو أكثر لتزويد سياراتهم بالوقود من أية من محطات إينوك أو إيبكو، المشاركة في السحوبات الكبرى للفوز بسيارة نيسان. وستشهد السحوبات توزيع 40 سيارة على الفائزين المحظوظين، منها «نيسان كيكس» و«نيسان إكس- تريل» و«نيسان إكس- تيرا» و«نيسان باترول». وغير ذلك، يحصل العملاء الذين ينفقون 25 درهماً أو أكثر في متاجر «زووم»، و50 درهماً كحد أدنى مقابل خدمات غسيل السيارات أو تغيير الزيوت، أو أي خدمات أخرى من «أوتو برو»، على قسائم للمشاركة في «سحوبات نيسان الكبرى». وتقدم إينوك للعملاء الذين يشترون باقات تعبئة الرصيد من «نول» أو «دو» أو «اتصالات» أو «سالك»، 3 قسائم للمشاركة في السحب على سيارة نيسان، إضافة إلى 6 قسائم للعملاء الذين يشترون باقات عروض «إكسبو 2020 دبي»، وبالتالي، تعزيز فرصهم في الفوز.

هذا العام، تعود «سحوبات إنفينيتي الكبرى» مجدداً، لتتيح للعملاء فرصة الفوز بجوائز يومية، تضم سيارة «إنفينيتي QX80»، مع جائزة نقدية بقيمة 100 ألف درهم، إضافة إلى جائزة يومية أخرى، قدرها 10 آلاف درهم. ويمكن شراء قسائم السحب بقيمة 200 درهم من محطات إينوك أو إيبكو، أو متاجر زووم في جميع أنحاء دبي.

هذا، وتعتبر مجموعة إينوك من الداعمين المؤسسين لمهرجان دبي للتسوق، على مدار 27 عاماً. وتتوفر عروض مهرجان دبي للتسوق، في كافة محطات إينوك وإيبكو ومنافذ «زووم» في محطات المترو والمناطق السكنية ومتاجر «زووم» المستقلة، إضافة إلى منافذ «أوتو برو»، ومواقع «تسجيل» في جميع أنحاء دبي.



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