«فالتيك» توسّع خططها للتحول الرقمي في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت الوكالة الرقمية العالمية «فالتيك»، عن خططها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد استكمال استحواذها على شركة «ريفونيك»، المتخصصة في تصميم التجارب الرقمية، والتي تتخذ من دبي مقر لها.

وستعمل «فالتيك»، التي يقع المقر الرئيس لها في دبي، على تعزيز تأثيرها على المستوى الإقليمي، من خلال مساعدة العملاء على تحسين مشاركتهم الرقمية، وتمكينهم من خَوضْ تجارب محسّنة.

واستثمارات ذكية في مجال التكنولوجيا. وجاء استحواذ «فالتيك» على شركة «ريفونيك»، في أعقاب حصولها على تمويل من شركة الاستثمار البريطانية «بي سي بارتنرز»، بقيمة 1.4 مليار دولار، ووضعت «فالتيك» استراتيجيات للتوسع على الصعيد الإقليمي، وخططاً لفتح مكاتب في السعودية ومصر خلال الـ 12 شهر المقبلة.

وقال كريم منعم المدير التنفيذي الإقليمي لدى شركة فالتيك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الشركة أضافت من خلال العروض التي تقدمها، قيمة حقيقية إلى الشركاء الرقميين، عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مشيراً إلى أن الطلب غير المسبوق على التحول الرقمي، في كل من القطاعين العام والخاص، يعكس مدى نجاح نهج فالتيك العملي، الذي يتيح أفضل الاستشارات، ويساعد على التطوير، ويربط الخبرات على صعيد قطاع الأعمال بشكل عام.

وستركز الشركة مبدئياً على 4 قطاعات رئيسة، وهي قطاع الخدمات المالية، وقطاع البيع بالتجزئة، والقطاع الحكومي، وقطاع السفر والضيافة، ستقوم الشركة بتسريع رحلات التحول الرقمي للعملاء، والتأثير بشكل إيجابي على أداء أعمالهم، من خلال تسخير خبرتها الطويلة في تجارة البيانات.

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