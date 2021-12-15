«زوهو» تدعم 6 مبتكرين ضمن منصة «شركات ناشئة بلا حدود»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت زوهو، شركة التقنية العالمية، ومقرها دبي، عن تعاونها مع منصة «شركات ناشئة بلا حدود» Startups Without Borders، وهي منصة عالمية تربط رواد الأعمال المهاجرين واللاجئين بالفرص والموارد لبناء أعمالهم التجارية، وذلك لدعم ست شركات ناشئة وصاعدة فازت بجوائز مسابقة الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم EdTech.

وتم الإعلان عن الشراكة خلال قمة «شركات ناشئة بلا حدود»، التي انعقدت فعالياتها في حاضنة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة «فينتشر لاب».

ويهدف تعاون زوهو مع منظمة «شركات ناشئة بلا حدود» إلى تمكين رواد الأعمال المهاجرين واللاجئين الصاعدين في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تزويدهم بالأدوات التقنية والموارد التعليمية مجاناً لإطلاق وإدارة أعمالهم.

وقال علي شبدار، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في زوهو: «يسعدنا التعاون مع منظمة «شركات ناشئة بلا حدود» لدعم الفائزين في مسابقة الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم لهذا العام.

ونتطلع قدماً للاستمرار في عقد شراكات هادفة تعود بالنفع على مجتمع الأعمال في الشرق الأوسط. نحن ندرك أهمية دعم رواد الأعمال في المراحل الأولى لمشاريعهم التجارية، ولذا نأمل أن نتمكن من المساهمة في مساعدتهم للانطلاق بالأعمال من خلال تزويدهم بالموارد التعليمية والتقنية».

وكجزء من هذا التعاون، تمنح زوهو الفائزين إمكانية الوصول إلى حزمة خدماتها السحابية مع رصيد محفظة بقيمة 1800 دولار (ما يقرب من 28000 جنيه مصري).

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للفائزين الاستفادة من جلسة استشارة فردية حول بناء نموذج أولي للمنتج MVP، إلى جانب الإعداد والتدريب المجاني على تطبيقات زوهو من خلال شركة PyramidBits، أحد شركاء زوهو في مصر.

وأضاف «شبدار»: «تدمج زوهو تطبيقات متنوعة ضمن منصتها الرئيسية» «زوهو ون»، نظام التشغيل الموحد للأعمال، وذلك لتمكين الشركات وتيسير عملية تحولها الرقمي مع تعزيز قابلية التوسع. ومن خلال هذا التعاون مع «شركات ناشئة بلا حدود»، نهدف إلى تمكين الشركات الناشئة التي لديها القدرة على تحسين جودة الحياة من سهولة الوصول إلى حلول تكنولوجيا المؤسسات».

وشاركت زوهو للمرة الأولى في القمة، والتي تأتي هذا العام تحت شعار «إعادة وصل النقاط»، لاستعراض تطبيقاتها التي يزيد عددها على 50 تطبيقاً،.

كما انضم شبدار إلى جلسة نقاشية حول مستقبل العمل ونماذج أماكن العمل المستجدة. وخلال الفعالية، عقدت زوهو ورشة عمل سلّطت الضوء على استراتيجيات توسيع نطاق أعمال أقسام الشركة وسبل التكامل المتاحة من خلال حزمة تطبيقات زوهو.

وقالت «فالنتينا بريمو»، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة «شركات ناشئة بلا حدود»: «يسعدنا أن تكون زوهو شريكنا التكنولوجي خلال قمة «شركات ناشئة بلا حدود».

ندعو هذا العام المشاركين لـ«إعادة وصل النقاط»، وكذلك إعادة التفكير بالطريقة التي نبتكر ونستهلك ونعمل بها». وأضافت: «بينما نقف على أعتاب مرحلة جديدة تتشكّل فيها ملامح أساليب العمل عن بُعد والعمل الهجين، فلا يسعنا التفكير بشريك أفضل من زوهو لدعم رواد الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وما وراءها في بناء مستقبل العمل».

وتمت استضافة مسابقة الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم EdTech بالشراكة مع SPARK، المؤسسة الهولندية المعنية بالنهوض بالتعليم العالي وتطوير ريادة الأعمال في الدول الهشة.

حيث انعقدت فعاليات المسابقة في شهر أكتوبر من العام الجاري وشهدت الإعلان عن ستة فائزين من منطقة الشرق الأوسط.

وضمت قائمة الشركات الناشئة الابتكارية الفائزة شركة Future LabY السورية الناشئة ومقرها العراق، وتطبيق تعلم اللغات السورية lisan.app ومقره تركيا، وتطبيق تعلم اللغات الأردنية Hafithni، وشركة Efkar Design السورية الناشئة ومقرها تركيا، و Electrogami وهي شركة ناشئة تعليمية وروبوتية مقرها تركيا، إلى جانب Hi Deaf وهي شركة سورية ناشئة مقرها لبنان أنشأت تطبيقاً لتعليم لغة الإشارة.

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