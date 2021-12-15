«تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» تعيّن المنصة المحلية «مكليدجر» شريكاً محاسبياً رسمياً للشركات الناشئة

المصدر: دبي- البيان

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عيّنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، شركة «مكليدجر» McLedger، شريكاً رسمياً لتقديم الحلول المحاسبية عبر الإنترنت، للشركات الناشئة في الإمارات. وتعد «مكليدجر» أول منصة سحابية محلية للتقنية المالية في المنطقة.

وستعمل المنصة بنظام تقديم الخدمات الشاملة، مستهدفة إدارة الحلول لمؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبالاستفادة من المحاسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومهارات المحاسبين ذوي الخبرة، ستمكّن «مكليدجر»، مالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة، من إدارة ميزانيتهم المحاسبية بسهولة ويسر، مع توفير ما يصل إلى 85 % من إجمالي النفقات المحاسبية.

كانت مؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عقدت تحالفاً استراتيجياً مع «مكليدجر»، لتكون المنصة التقنية شريكاً محاسبياً، يعمل على تعزيز الابتكار والقيادة بالشركات الناشئة في دولة الإمارات.

وذلك عبر مختلف شرائح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. بفضل ما تقدمه «مكليدجر» من مجموعة متنوعة من خدمات إدارة الحسابات عبر الإنترنت، ستتمكن مؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الآن، من دعم رواد الأعمال بدولة الإمارات، في جميع مراحل تطور أعمالهم، بهدف تنمية شركاتهم دون عناء.

وسبق إدراج «مكليدجر»، ضمن مزودي الخدمات لمؤسسة شراع، حاضنة الأعمال بالشارقة، وكذلك (Hub71)، المنظومة التقنية العالمية الساعية لتمكين الشركات الناشئة في قلب إمارة أبوظبي.

كما أدمجت المنصة أيضاً مع «سترايب» (STRIPE)، وهي إحدى أكبر بوابات المدفوعات عبر الإنترنت، يستهدف هذا الدمج تبسيط عملية الدفع بين الشركات والعملاء. فمن شأن هذا أن يسهل عملية تحصيل المدفوعات، وإرسال الدفعات بكل بساطة، عن طريق مشاركة رابط من فواتير «مكليدجر».

نظراً لكون «مكليدجر» أول منصة متكاملة للتقنية المتطورة، حظيت المنصة باعتراف دولي كبير، من قبل منصات التجارة الإلكترونية الرائدة، مثل «أمازون» و«شوبيفي» و«سالا» و«ماجنيتو»، يتمثل هذا الاعتراف الدولي، بالاعتماد على المنصة ضمن مزودي الخدمات المفضلين في المنطقة، لمساعدة الشركات عبر الإنترنت على النمو الاحترافي.

وقال أحمد الموسى، الشريك المؤسس لشركة مكليدجر: تتمتع مكليدجر بموقع استراتيجي لقيادة التغيير المطلوب في قطاع المالية والمحاسبة، وذلك بتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنصة رقمية آمنة واقتصادية، لإدارة الحسابات. وتعمل مكليدجر على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أن تصبح أكثر مرونة، مع القدرة على الابتكار في تطوير منتجاتها وتقديم الخدمات.

وذلك بالجمع بين الابتكار والإبداع. توفر هذه الخصائص، ضماناً للنمو المستدام، وخلق بيئة أعمال تنافسية، بفضل تبسيط معظم العمليات المحاسبية، والحد من أعبائها، بالمزج بين الخبرة والمهارات البشرية والذكاء الاصطناعي.

وتساعد «مكليدجر»، الشركات الصغيرة والمتوسطة، في الاحتفاظ بسجلات حسابات سليمة، وذلك بواسطة الجمع بين مهارات الإنسان وقدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة، كل هذا في منصة رقمية سهلة الاستخدام.

كما توفر المنصة أيضاً، خدمة هامة لرواد الأعمال، عبر خدمات إدارة الحسابات للمهام الحرجة، يقدم هذه الخدمة، محاسبون خبراء، ووكلاء ضرائب معتمدون من الهيئة الاتحادية للضرائب. وتقدم حزماً متنوعة للشركات الناشئة، ما يمنح هذه الشركات إمكانية الحصول على مجموعة واسعة من الحلول ميسورة التكلفة.

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