آيرون ماونتن ترشد الشركات الإماراتية نحو مستقبل أكثر استدامةً

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت آيرون ماونتن إنكوربوريتد، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التخزين المبتكر، وخدمات إدارة المعلومات، موقعاً إلكترونياً مصغراً، يسلط الضوء على العديد من الحلول التي تشجع الشركات في الإمارات العربية المتحدة، على إلغاء التعامل بالوثائق والملفات الورقية.

وتعمل آيرون ماونتن، على تزويد الشركات الإماراتية بمجموعة واسعة من الحلول لتخزين البيانات، وإطلاق الإمكانات الهائلة للبيانات، لتلبية احتياجات العمل. كما تهدف الشركة إلى تسليط الضوء على الحلول الصديقة للبيئة، والتي يمكن للعملاء من خلالها، المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة، مع تلبية مختلف متطلباتهم، والحد من بصمتهم البيئية.

ومن أهم النصائح والحلول التي تقترحها الشركة:

• تخزين المعلومات الضرورية، وتدمير ما لا تحتاجه بشكل آمن: يشجع هذا النهج، على إعادة تقييم ما يحتاج إليه العملاء من وثائق وبيانات، وتقليل تراكم البيانات غير الضرورية، ما يتيح في نهاية المطاف، إطلاق قوة البيانات «المخفية».

• رقمنة السجلات الورقية، بما يوفر وصولاً آمناً إلى البيانات من أي مكان: بعد تفشي جائحة كوفيد 19، والتي أطلقت حقبة جديدة، تقوم على نظام العمل عن بُعد، أصبحت المرونة وإمكانية الوصول، أمراً في غاية الأهمية، وأصبح منح الموظفين إمكانية الوصول إلى البيانات من أي مكان كانوا فيه، أمراً ضرورياً لاستمرارية الأعمال.

• ضمان الأمان والخصوصية والامتثال للعاملين عن بُعد: أصبح منح الموظفين إمكانية الوصول إلى البيانات من أي مكان، أكثر أهمية من أي وقت مضى، إلا أن الكثيرين يقولون بأن ذلك الأمر ينطوي على مخاطر جمة، ولا نقاش في هذا أبداً، إلا أن مجموعة الحلول التي تقدمها آيرون ماونتن، تضمن عدم تعرض النهج الرقمي الذي تتبناه الشركة من بياناتها للخطر، إذ يقوم على تنفيذ تدابير سليمة، تتوافق مع القوانين والتوجيهات المحلية.

• أتمتة سير العمل لزيادة الإنتاجية: يمثل الدوران الآلي (Autorotation)، التوجه النهائي للأعمال. ولا يساعد هذا النهج في تنفيذ حلول مستدامة فحسب، بل يوفر أيضاً الوقت في العديد من العمليات المتكررة، ما يؤدي بدوره إلى تحسين الإنتاجية.

لدعم هذه المبادرة الجديدة، تعتمد آيرون ماونتن الإمارات، على صفحتها المحلية على موقع لينكدإن، لمشاركة معلومة أو نصيحة واحدة في كل حين، وتوجيه جمهورها لمعرفة المزيد حول الحلول السهلة التي تقدمها.

هذا، وتلتزم آيرون ماونتن، بتقديم خبرتها عبر قنواتها الرسمية للشركات المحلية، التي تسعى لاتباع نهجٍ أكثر استدامة ومراعاة للبيئة، انطلاقاً من اهتمامها الرئيس بتلبية احتياجات المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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