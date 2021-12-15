تفاهم بين «راكز» و«دبي التجاري» لدعم الأعمال وتوفير حلول مصرفية ومالية مبتكرة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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وقعت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مذكرة تفاهم مع بنك دبي التجاري لإطلاق شراكة استراتيجية تهدف إلى منح عملاء راكز تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي يتيحها بنك دبي التجاري لدعم رحلة أعمالها في «راكز».

وقع مذكرة التفاهم رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» والدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري والتي بموجبها يمكن لعملاء «راكز» الاستفادة من العديد من الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك دبي التجاري والتي تشمل فتح حسابات مصرفية تجارية بكل أريحية وسهولة والحصول على حلول مالية مبتكرة وغيرها من الخدمات المصممة حسب الطلب والتي يشرف عليها مديرو علاقات مخصصون لخدمة عملاء «راكز».

وقال جلاد: «يسرنا أن نضم بنك دبي التجاري أحد البنوك الرائدة في الإمارات إلى قائمة شركائنا المصرفيين مما يعزز جهودنا نحو الارتقاء بالخدمات التي نوفرها لعملائنا في رحلة أعمالهم معنا وستلعب هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك دبي التجاري دوراً كبيراً في تحقيق أهدافنا الرامية إلى إتاحة جميع الخدمات في متناول عملائنا بمنتهى السرعة والسهولة وكذلك طرح المزيد من المبادرات التي تصب في مصلحة المستثمرين.

وقال الدكتور فان ليندر:»تشكل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاد الدولة. وتولي حكومة الإمارات اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

ونحن فخورون بشراكتنا مع «راكز» ودعم طموحات عملائهم من خلال تزويد هذه الشركات بالخدمات المصرفية والمالية التي تحتاجها لتعزيز نمو أعمالها. وستعمل هذه المذكرة على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية في إمارة رأس الخيمة والحصول على الخدمات المصرفية بسهولة وراحة.

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