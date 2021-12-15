أكاديمية هيئة تنظيم الاتصالات الافتراضية تطلق برامج مهنية بالتعاون مع شركات تقنية عالمية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن أكاديميتها الافتراضية تقدم شهادات مهنية في عدد من المساقات، التي توفرها للراغبين في تعزيز مهاراتهم المهنية، وزيادة فرصهم في النمو الوظيفي.

وأشارت الهيئة إلى أنها ماضية في عقد عدد اتفاقيات التعاون مع شركات تقنية عالمية، لتقديم برامج تدريبية تمنح شهادات مهنية معتمدة في الاختصاصات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتحول الرقمي.

وأشارت الهيئة إلى أن البرامج المهنية، التي تقدمها أكاديميتها الافتراضية تأتي لسد حاجة السوق المتزايدة لخبراء ورواد أعمال مؤهلين، قادرين على قيادة عملية التحول الرقمي في الدولة، مستفيدين من الممكنات الرقمية والبنية التحتية المتطورة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات،

وقال المهندس ماجد المظلوم مدير مركز الابتكار الرقمي في الهيئة: تعمل الأكاديمية من خلال توجهها الجديد نحو توفير شهادات مهنية معتمدة من جهات عالمية، إلى تلبية حاجة سوق العمل في الفترة الأخيرة.

حيث زاد طلب سوق العمل على الموظفين والمختصين الحاصلين على شهادات مهنية معتمدة، ولتحقيق هذه الغاية عقدت الهيئة اتفاقية مع شركة «أمازون» لتقديم عدد من البرامج المهنية.

كما أن الهيئة في الوقت الحالي بصدد عقد المزيد من الاتفاقيات مع شركات عالمية أخرى، لزيادة عدد البرامج المهنية، وتوفير المزيد من الخيارات للشباب، للحصول على التدريب المهني، الذي يعزز كفاءاتهم المهنية ومهاراتهم المستقبلية ويساعدهم في الحصول على فرص وظيفية أفضل.

وأضاف: تشكل البرامج المهنية فرصاً تدريبية للعاملين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالجهات الحكومية، وستسهم في إعداد وتدريب الكوادر الوطنية على أحدث التقنيات العالمية، لتعزيز قدرات الجهات الحكومية للعمل في منظومة التحول الرقمي، هذا بالإضافة إلى توسيع فرص أعمال الجهات الحكومية وتعزيز تنافسيتها في تقديم الخدمات الرقمية، وخلق أجيال تمتلك المهارات اللازمة لبناء المستقبل الرقمي للدولة.

وكانت أكاديمية الهيئة الافتراضية طرحت عدداً من هذه البرامج المهنية في الفترة الماضية مثل برنامج تطوير قدرات رواد الأعمال الإماراتيين في مجال الحوسبة السحابية، الذي يهدف إلى تمكين القدرات الوطنية في مجال الحوسبة السحابية وتأهيل المشاركين من الموظفين العاملين في مجال تقنية المعلومات بالقطاع الحكومي.

وبرنامج إعداد مصممي الخدمات الرقمية لإعداد مصممي الخدمات الرقمية في الجهات الاتحادية، والذي يستهدف تأهيل المعنيين بتصميم وإعادة هندسة الخدمات، وموظفي تقنية المعلومات الداعمين لإدارات وأقسام تصميم الخدمات وتزويدهم بمفاهيم وأسس تصميم الخدمات الرقمية.

وأعلنت الهيئة أن عدد المستفيدين من البرامج التي تقدمها أكاديميتها الافتراضية بلغ ما يقارب 90 ألف متدرب، بينما بلغ عدد المتدربين في مخيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية للابتكار 20.5 ألف متدرب.

وتركز الأكاديمية من خلال برامجها التدريبية على تنمية المهارات التقنية والمهنية والمهارات الخاصة بريادة الأعمال، وطرحت عدداً كبيراً من البرامج، التي تلبي متطلبات الوضع الراهن مثل برامج إدارة الوقت وزيادة الإنتاجية، وتعمل على توفير المزيد من الدورات الخاصة بالتحول الرقمي، والتي يتم الإعلان عنها بشكل دوري.

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