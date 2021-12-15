اختيار «نتورك إنترناشيونال» شريك المدفوعات والتقنيات لبنك المارية المحلي الرقمي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «نتورك إنترناشيونال»، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اختيارها شريكاً للمدفوعات والتقنيات، من قبل «بنك المارية المحلي» الرقمي في الإمارات.

وفي إطار هذا التعاون، ستقوم «نتورك إنترناشيونال»، بتسخير خبراتها في مجال تمكين حلول البطاقات لصالح البنوك الرائدة في المنطقة، لدعم بطاقات الائتمان والخصم، وخدمات الإصدار الفوري، وخدمات الصراف الآلي، التي يقدمها بنك المارية المحلي، وتمكين عملائه من إجراء المشتريات باستخدام المحافظ الرقمية، إضافة إلى تمكين معاملات التجارة الرقمية.

ويعد «بنك المارية المحلي»، أول بنك رقمي متكامل في الدولة، ويقدم التجارب المصرفية الرقمية بالكامل لعملائه من الأفراد والشركات الصغيرة، وذلك عبر المنتجات المبتكرة والخدمات الشاملة، مع تطبيق نموذج تشغيلي مبسط، يدعم المعاملات المصرفية والمدخرات والاستثمارات.

وقال حميد العطار نائب الرئيس التنفيذي لدى بنك المارية المحلي: تستند شراكتنا مع «نتورك إنترناشيونال»، إلى رؤية مشتركة، وأهداف موحدة، تتجسد في تمكين المجتمع المحلي في دولة الإمارات، عبر توفير خدمات مصرفية رقمية، تلبي تطلعاتهم لأنماط حياة تقوم على التطبيقات الرقمية أولاً.

وجاء اختيارنا لشركة «نتورك إنترناشيونال»، كمزود للحلول، بفضل قدراتها على توفير أعلى مستويات الدعم التقني، ومكانتها في مجال البنية التحتية للمدفوعات، وحضورها المتميز في دولة الإمارات. ونتطلع قدماً للآفاق الرحبة التي سيوفرها هذا التعاون، في إطار سعينا للارتقاء بمشهد الخدمات المصرفية الرقمية في الدولة.

وقال مارشيلو باريكوردي رئيس أعمال المجموعة - معالجة في «نتورك إنترناشيونال»: يسعدنا دعم «بنك المارية المحلي»، في إطار رؤيتنا المشتركة، بتوفير خدمات الدفع الرقمية المريحة والمبتكرة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.

ويأتي هذا التعاون، استناداً إلى خبرتنا الممتدة لأكثر من 20 عاماً، قمنا خلالها بتوفير بنية تحتية للمدفوعات الرقمية لعدد من أبرز البنوك في المنطقة. ونؤكد التزامنا بتسخير منصتنا وتقنياتنا، بهدف تمكين الشمول المالي، وتجارب الدفع اللاتلامسية في الدولة.

وقال أنس حسين رئيس قطاع الأفراد والخدمات المالية لدى بنك المارية المحلي: للمرة الأولى، يحظى العملاء بإمكانية التمتع بمزايا البطاقات الائتمانية، عبر بطاقة خصم افتراضية.

ونتطلع قدماً لمزيد من الخطوات المستقبلية الطموحة، بما فيها توسيع المزايا التي توفرها بطاقات الخصم من «بنك المارية المحلي»، وإمكانية ربطها مع أنظمة الدفع المختلفة عبر الهاتف المتحرك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز