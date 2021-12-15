وليد العطار يتنحى عن منصبه في «الإمارات العالمية للألمنيوم» بعد 37 عاماً من الخدمة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تنحي وليد العطار، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، وصاحب استراتيجية التسويق التي ساهمت في جعل الشركة أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، عن منصبه بعد 37 عاماً من العمل في الشركة.

وسيواصل العطار تقديم خبراته لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بصفته مستشاراً أول للرئيس التنفيذي عبد الناصر بن كلبان. ومنذ فبراير الماضي، يشغل عادل أبو بكر منصب رئيس التسويق.

وسيتابع بعد التغيير عمله مع الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بشكل مباشر. وعمل عادل أبو بكر في الشركة منذ عام 2006، وقضى قرابة العقد في تأسيس عمليات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الولايات المتحدة. كما سيتولى مسؤولية عمليات المسبك في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: و

ليد العطار هو موضع فخرٍ ومن الرواد في شركتنا وفي قطاع الألمنيوم بأسره، ونود أن نشكره على مساهماته الكبيرة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على مدار الأربعة عقود الماضية.

وانضم وليد إلى شركة دبي للألمنيوم في شبابه، وارتقى خلال هذه المدة إلى منصبه بفضل قدراته وإمكانياته وطموحاته، ولذا أنصح جميع الشباب الإماراتيين الذين ينضمون إلى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أن يتخذوه قدوة لهم.

من جانبه، قال وليد العطار: أشعر بالفخر الكبير تجاه كل ما أنجزناه في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث بدأنا كمصهر صغير في المنطقة وتحولنا إلى شركة صناعية وطنية رائدة تجعل الحياة العصرية ممكنة بمعدنها المنتشر في جميع أنحاء العالم. وأتطلع إلى مواصلة دعم الشركة خلال نموها المستمر، وأتمنى أن أرى زملائي يقودون الشركة نحو آفاق جديدة.

وانضم العطار إلى شركة دبي للألمنيوم (دوبال) عام 1984 كمتدرب في قسم الشحن، ثم التحق بفريق المبيعات والتسويق في الشركة عام 1994، ولعب دوراً قيادياً في الانتقال من بيع السلع المعدنية للتجار إلى بناء علاقات مباشرة مع المصانع التي تستخدم الألمنيوم في منتجاتها.

وساعد تركيز الشركة على «الألمنيوم عالي الجودة» والذي يتم تصنيعه وفقاً لمواصفات العملاء، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في جعل الشركة رائدة عالمياً في إنتاج الألمنيوم وتعظيم قيمته.

وعندما اندمجت شركة دبي للألمنيوم (دوبال) مع شركة الإمارات للألمنيوم (إيمال) عام 2014 لتشكيل الإمارات العالمية للألمنيوم، تولّى العطار منصب الرئيس التنفيذي للتسويق، ثم شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في عام 2020، حيث تولى مسؤولية المبيعات والتسويق وسلسلة التوريد.

وحصل وليد العطار على لقب «الشخصية التنفيذية الأهم عالمياً في قطاع الألمنيوم لعام 2020-2021» في القمة السنوية لقطاع الألمنيوم التي انعقدت في شيكاغو، تقديراً لمساهماته في صناعة الألمنيوم.

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