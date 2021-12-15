«أراضي عجمان» تحتفل بتخريج 50 مواطناً ومواطنة للعمل بالوساطة العقارية

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

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نظمت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان حفل تخريج برنامج الوسيط العقاري المواطن، وذلك بالتعاون مع أكاديمية «مسار».

شارك في البرنامج 50 مواطناً ومواطنة يطمحون للعمل بالسوق العقاري، وشهد الحفل الذي أقيم بفندق فيرمونت عجمان المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، والمهندس عبدالله المويجعي، رئيس غرفة تجارة وصناعة عجمان، وعدد من أصحاب الشركات والمكاتب العقارية العاملة في الإمارة، وتم تكريم الـ 15 الأوائل من المشاركين في برنامج الوسيط.

وقال المهندس عمر المهيري في كلمة له خلال الحفل: إن هذه هي أول دفعة من مبادرة الدائرة الخاصة بتأهيل الكوادر المواطنة للعمل في القطاع العقاري، ويأتي تنظيم البرنامج بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي الخاصة بتمكين الشباب المواطن وفتح آفاق جديدة للعمل في القطاع الخاص وتنمية مهاراتهم وصقلها.

كما أكدت توجيهات الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ضرورة الارتقاء بالسوق العقاري لأهميته في دعم الاقتصاد المحلي، واستيعاب أول دفعة بالتعاون مع أكاديمية «مسار».

وأوضح: إن البرنامج وجد إقبالاً كبيراً من الشباب المواطن للعمل في الوساطة العقارية، وقد تمكن الـمشاركون الـ50 من التعرف على المهارات والأسس العلمية للعمل في السوق العقاري، لافتاً إلى أهمية دور المشاركين في دفع مسيرة أداء السوق العقاري بالإمارة خلال الفترة المقبلة.

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