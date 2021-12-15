«الفجيرة الوطني» يفوز بجائزة «أفضل بنك في الخدمات المصرفية الرقمية» من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب

المصدر: الفجيرة ـ البيان

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فاز بنك الفجيرة الوطني بجائزة «أفضل بنك في الخدمات المصرفية الرقمية» من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وذلك عن منصّة التداول الإلكترونّية NBFX الخاصّة بالبنك.

كان البنك أطلق في وقت سابق منصة التداول الإلكترونية NBFX لتوسعة نطاق عروضه الرقمّية مع تقديم تجربة رقميّة لإدارة التّحوط مع متطلبات الخزانة الخاصّة بالعملاء بحيث تكون متاحة للتّداول التقليدي والتّداول المتوافق مع الشّريعة الإسلاميّة على حد سواء.

وقال فينس كوك، الرّئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: يبرز فوزنا بهذه الجائزة عن منصة NBFX استمرار جهودنا الرامية إلى تمكين عملائنا من التعامل بكل حرّية في ظروف السوق المتغيرة، وإنجاز تداولاتهم بأسرع الطرق وأكثرها ملاءمة. وقد قمنا بوضع استراتيجية لمنتجاتنا تعتمد على رقمنة تجربة العملاء والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بأقصى قدر ممكن.

وتهدف جوائز الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب إلى تكريم جهود وإنجازات البنوك والمؤسسات المالية العربية من حيث الابتكار والتّميز في تقديم الخدمات والمنتجات. والاتحاد هو مظلة جامعة توفر منصة للتواصل والمشاركة في تبادل المعرفة والخبرات بين المحترفين في القطاع المصرفي.

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