منتدى بغرفة دبي لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع قيرغيزستان

المصدر: دبي- البيان

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استضافت غرفة دبي مؤخراً في مقرها منتدى الأعمال الإماراتي- القيرغيزستاني، بحضور حشد من ممثلي القطاع الخاص لدى الجانبين، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية، والتعرف على فرص التعاون المشتركة، التي من شأنها الارتقاء بالتعاون الاقتصادي وتأسيس شراكات اقتصادية مستقبلية.

حضر المنتدى دانيار أمانجيليدييف، وزير الاقتصاد والتجارة في قيرغيزستان، وأسكاربيك دزانيبييف، وزير الزراعة في قيرغيزستان، ومارات شارشيكيف، رئيس غرفة تجارة وصناعة قيرغيزستان، وحسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي، وعدد من رجال الأعمال من الجانبين.

وخلال كلمة افتتاحية، قال حسن الهاشمي: إن تجارة دبي غير النفطية مع قيرغيزستان في 2020 بلغت 3 مليارات درهم (نحو817 مليون دولار)، حيث تمتلك دبي روابط تجارية متينة مع قيرغيزستان، التي تعتبر بوابة لتجارة الإمارة مع منطقة وسط آسيا.

ولفت الهاشمي إلى أهمية دبي كمركز تجاري رئيسي للشركات القيرغيزستانية الراغبة بالتوسع في أسواق المنطقة، مشيراً إلى وجود آفاق واسعة للتعاون المشترك بين الجانبين في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والسياحة والبنية التحتية والتجارة.

وأكد المزايا التنافسية لدبي، التي توفرها للمستثمرين من كافة أنحاء العالم، ومنها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة، وسهولة ممارسة الأعمال، والمناطق الحرة الجاذبة للاستثمارات ومزايا الإقامة والتملك الكامل للأعمال.

إكسبو

وأوضح أن «إكسبو 2020 دبي» يمثل فرصة مثالية لتعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية مع الأسواق الخارجية، داعياً الشركات القيرغيزستانية إلى الاستفادة من الحدث الأهم في العالمي لنسج شبكة علاقات استراتيجية مع الشركات العاملة في دبي، من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي.

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