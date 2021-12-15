مهرجان دبي للتسوق ينشر أجواء البهجة اليوم

المصدر: دبي- البيان

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تنطلق اليوم، الدورة 27 لمهرجان دبي للتسوق لتنشر أجواء الفرحة والبهجة في مختلف أنحاء الإمارة، حيث سيقام حفل افتتاحي على مستوى الحدث مساءً في حديقة البرج، يحييه كل من النجمة بلقيس فتحي والنجم محمد حماقي.

ويشكل حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق تجربة فريدة من نوعها لسكان وزوار دبي من الحفلة الموسيقية المباشرة، وعروض الإسقاطات الضوئية المذهلة على برج خليفة والنافورة الراقصة، بالإضافة إلى الفقرات الاستعراضية وغيرها الكثير من الفعاليات المصاحبة لعرض الافتتاح الكبير.

حفلات وعروض ترفيهية

وستشهد مدينة دبي ومختلف مواقعها مجموعة فريدة ومتنوعة من الحفلات والعروض الترفيهية والفعاليات الرائعة التي تناسب الكبار والصغار، بما في ذلك احتفالية (Love Actually) الخاصة، التي ستقام في (Zero Gravity)؛ وعرض «سنو وايت» والأقزام السبعة على مسرح «مول الإمارات»؛ والعرض المسرحي علاء الدين على مسرح سفينة كوين إليزابيث 2.

وكذلك عرض أوبرا الوصل، وجوزيف تواضروس في دبي أوبرا، واستعراض (Don Moen Live) الحي في «كوكاكولا أرينا»، ولافتر فاكتوري، وعرض فيلم House of Gucci في سينما عقيل، بالإضافة إلى عرض أسبوع الموضة 2021 في آي إم جي عالم من المغامرات، ومعرض برشلونة الذي يستضيفه دبي فستيفال سيتي مول.

عروض «الدرون» والألعاب النارية

ويشهد جمهور المهرجان النسخة الثانية من عروض الدرون الضوئية DSF Drone Light Show، الذي سيقام في جزيرة بلوواترز، بالقرب من ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدانس وعين دبي، أحدث الوجهات التي افتتحت مؤخراً. حيث يمكن مشاهدة العرض في الساعة 7:00 مساءً، و9:30 مساءً يومياً، والذي يعد الأطول في منطقة الشرق الأوسط وأحد أهم الأحداث التي لا يمكن تفويتها هذا الموسم.

ويصاحب العرض مجموعة من أشهرالأغاني، منها «يا سلام يا دبي» لراشد الماجد وريد وان؛ والأغنية الرسمية لـ «إكسبو 2020 دبي»، «هذا وقتنا» للفنانين حسين الجسمي والماس وميسا قرعة؛ و«تيتانيوم» للدي جي ديفيد جيتا بصحبة النجمة العالمي سيا؛ كما يصاحب العرض استعراض ساحر يحكي قصة ماضي الإمارات وحاضرها ومستقبلها بالاستعانة بتقنيات الواقع المعزز.

عروض مذهلة للفنادق

وكجزء من الاحتفالات الافتتاحية التي تقام في عطلة نهاية الأسبوع، في 15 ديسمبر، يمكن لسكان وزوار دبي الاستعداد للاستمتاع بفصل الشتاء في المدينة من خلال الحصول على عروض الفنادق المثالية.

مع 24 ساعة فقط لإجراء حجوزات فندقية وغيرها من الوجهات المميزة، سيوفر المهرجان صفقات حصرية لا تصدق، تصل إلى تخفيضات بنسبة 25 بالمئة على الإقامة والعطلات التي تشمل عروضاً على الأطعمة، وتذاكر مجانية لزيارة أشهر المعالم السياحية في جميع أنحاء المدينة، وأكثر من ذلك بكثير.

ومع العروض المحدودة المتاحة، فإن كل من يقوم بالحجز المبكر ستكون لديه فرصة مميزة في الحصول على أفضل الصفقات، بما في ذلك عروض وقت الذروة على العديد من التجارب مثل المغامرات الصحراوية، وإقامة الفنادق، بالإضافة إلى الاستمتاع بمرافق الفنادق الفاخرة.

وتشمل الفنادق المشاركة فندق سافوي للشقق الفندقية، وسافوي كريست للشقق الفندقية؛ وسافوي سنترال للشقق الفندقية، وسافوي بارك، وفنادق روف، فندق حياة ريجنسي دبي كريك هايتس، والفنادق التابعة لمجموعة إعمار للضيافة مثل: فندق العنوان بوليفارد، فندق العنوان مرسى دبي، المنزل داون تاون، وفيدا داون تاون دبي.

ذلك بالإضافة إلى فندق أتلانتس النخلة، فندق جي إيه ذا ريزورت، فندق جي إيه حتا فورت، فندق جي إيه أويسس بيتش تاور، فندق جي إيه أوشن فيو، وذا مانور التابع لسلسلة جي إيه، وأيضا فندق رافلز دبي، وفندق سوفيتيل ذا أوبليسك، وفندق ماريوت الجداف، وشيراتون مول الإمارات، وألوفت دبي كريك، والكثير غيرها.

فرص الربح الكبير

يشكل افتتاح مهرجان دبي للتسوق بداية رائعة لموسم جديد من التسوق والمرح والصفقات الرائعة على مستوى المدينة بأكملها، خاصة مع عروض الإقامة الفندقية، والفعاليات المتنقلة لعلامات تجارية عالمية مثل

أزياء شي إن SHEIN؛ مع مفهوم ابتكاري جديد للشخصيات المهمة «يوتوبيا عبر عن نفسك» YOU TOPIA، وكذلك أسواق مهرجان دبي للتسوق الشهيرة ومنها «اتصالات ماركت أو تي بي» في حديقة البرج، وسط مدينة دبي، وأسواق مهرجان دبي للتسوق في السيف، وتجارب المطاعم المميزة في القرية العالمية، علاوة على أجواء المهرجان الخاصة في ابن بطوطة مول، نخيل مول، واحتفالات لا مير. وينطلق مهرجان تايلاندي خاص في الواجهة البحرية في سوق المرفأ، الذي يمتد من 16 حتى 18 ديسمبر، ويضم فعاليات ثقافية وطهي مميزة.

مجموعة دبي للذهب

ويمكن خلال المهرجان الفوز بالعديد من الجوائز خلال سحوبات إنفينيتي الكبرى، وسحوبات نيسان الكبرى، وسحوبات على جوائز قيّمة من مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، ومختلف مراكز التسوق في دبي، بالإضافة إلى الجوائز التي يقدمها الموقع الالكتروني www.idealz.com وغيرها من الجوائز الأخرى التي ستغير مجرى حياة الفائزين.

يمكن لرواد مهرجان دبي للتسوق في متاجر آمبر أن يحظوا بلقب «مليونير آمبر» من خلال الدخول في سحب أسبوعي للحصول على فرص للفوز بجوائز نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية مليون درهم وربح مليون نقطة آمبر عند إنفاق أكثر من 5 آلاف درهم في متاجر «هارفي نيكولز» و«بلومينغديلز» وغيرهما من المتاجر المشاركة في أسبوع «مليونير آمبر»، من 16 إلى 18 ديسمبر.

وبدايةً من 15 ديسمبر، يتيح إنفاق 300 درهم إماراتي دخول المتسوق السحب الأسبوعي عن طريق مسح إيصالات الشراء عبر تطبيق SHARE، للحصول على فرصة الفوز بلقب «مليونير شير»، وفرصة الفوز بمليون نقطة SHARE لكل إيصال شراء، وذلك في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة.

وكذلك هناك فرصة لتصبح «مليونير سكاي واردز» لمهرجان دبي للتسوق، إذا كنت تتسوق في دبي مول أو في العلامات التجارية الشريكة لـ Skywards Everyday خلال فترة المهرجان. حيث إنه مقابل كل 100 درهم يتم إنفاقها، سيتم دخول السحب الأسبوعي للحصول على فرصة الفوز بمليون ميل سكاي واردز للسفر حول العالم مع طيران الإمارات.

ومع تقديم نحو 200 ألف جائزة فورية كل يوم، سيكون هناك فائزون أكثر من أي وقت مضى في مهرجان دبي للتسوق.

كل هذا وأكثر في أجواء احتفالية غير مسبوقة حافلة بالعروض الترفيهية الحية والحفلات الموسيقية وتجارب الطعام والأنشطة العائلية التي تُقام في جميع أنحاء المدينة طوال فترة المهرجان.

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