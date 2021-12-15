«أدنوك» تُعلن عن اكتشافات نفطية جديدة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن اكتشافات برية جديدة للنفط التقليدي، المُكثّفات والغاز، بحجم إجمالي يصل إلى مليار برميل مكافئ.

وبحسب تغريدة نشرتها «أدنوك» عبر صفحتها الخاصة على «تويتر»، فإن هذه الاكتشافات جرت في المنطقة البرية رقم 4 بأبوظبي، والتي تمتلك شركة «إنبيكس/ جودكو» اليابانية امتياز تشغيلها. وأضافت «أدنوك»: «يشمل الاكتشاف موارد هائلة من خام مربان، ويُمثّل الاكتشاف الأول من منطقة هذا الامتياز، بالإضافة إلى كونه الاكتشاف الأول من تكوين جيولوجي جديد». وتابعت: «يُبرز هذا الإنجاز كيف يعمل برنامج أدنوك المتسارع للاكتشاف والتطوير على إطلاق العنان لقيمة مستقبلية للإمارات».

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