مهرجان دبي للتسوق ينطلق اليوم بفعاليات وعروض مبهرة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ27 من مهرجان دبي للتسوق، حيث تنشر أجواء الفرحة والبهجة في مختلف أنحاء الإمارة. وتبدأ الفعاليات بحفل افتتاحي ينتظر أن يشكل تجربة فريدة من نوعها لسكان وزوار دبي، من حيث العروض الموسيقية والضوئية، إضافة إلى الفقرات الاستعراضية وغيرها الكثير من الفعاليات المصاحبة لعرض الافتتاح الكبير.

وعلى امتداد 47 يوماً، يقدم مهرجان دبي للتسوق، أحد أكبر وأطول مهرجانات التسوق مدة في العالم، لضيوفه الكثير من تجارب التسوّق المذهلة، التي توفّرها لهم أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى العروض الترويجية، والجوائز القيّمة، والفعاليات والأنشطة الترفيهية والحفلات الموسيقية، وتجارب الطعام، والأنشطة العائلية التي تُقام في جميع أنحاء المدينة. ويشكل افتتاح مهرجان دبي للتسوق بداية مميزة لموسم جديد من التسوق والمرح والصفقات الرائعة على مستوى المدينة بأكملها، خصوصاً مع عروض الإقامة الفندقية، والفعاليات المتنقلة لعلامات تجارية عالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز