1.7 مليار تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - وام)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 262 مبايعة بقيمة 715.42 مليون درهم منها 37 مبايعة للأراضي بـ 161.3 مليون درهم و225 مبايعة للشقق والفلل بـ 554.12 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بـ 26 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بـ 13 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4. وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بـ 51 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بـ 14 مليون درهم وثالثة في اليفره 3 بتسجيلها 3 مبايعات بـ 3 ملايين درهم.

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