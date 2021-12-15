«جلف كابيتال» تعتزم تنفيذ 7 صفقات استحواذ وتخارج في 2022

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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قال الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في «جلف كابيتال»، المتخصصة في مجال الاستثمارات البديلة في منطقة دول الخليج وآسيا، تعتزم تنفيذ 7 صفقات جديدة العام القادم.

وأوضح، رداً على استفسارات «البيان» خلال إحاطة إعلامية للإعلان عن النتائج المالية، أن الصفقات تشمل 4 استحواذات و3 تخارجات، مشيراً إلى أن الشركة لديها خطة لتوسعة أعمالها في عموم آسيا وتأسيس مكتب جديد في سنغافورة يغطي استثماراتها في جنوب شرق آسيا والهند.

وأكد الصلح أن «جلف كابيتال» حققت ارتفاعاً بنسبة 83% في أرباح محفظتها للملكية الخاصة، مدفوعة باستثماراتها المبكرة في قطاعات المستقبل وتشمل التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية والرعاية الصحية.

وأشار إلى ارتفاع القيمة العادلة للصندوق الثالث التابع لـ «جلف كابيتال» والبالغة قيمته 750 مليون دولار، بنسبة 67% خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة.

أداء القطاعات

وذكر أن الشركات التابعة لمحفظة «جلف كابيتال» الثالثة حققت نمواً في الإيرادات وصل إلى 28% العام الفائت، موضحاً أنه بحسب تصنيف أداء القطاعات التي استثمرت فيها الشركة، تصدر قطاع التكنولوجيا المالية من حيث الأداء، فيما تفوقت غالبية الشركات التابعة للمحفظة على مستويات الربحية التي سجلتها قبل الجائحة في 2019، ومعظم هذه الشركات تُسرّع في الواقع نموها في ظل البيئة الحالية.

14 صفقة

قال الرئيس التنفيذي في «جلف كابيتال» إن الشركة أغلقت حتى تاريخه أكثر من 14 صفقة تملك ومشاريع مشتركة وتوسعات عضوية جديدة في عموم آسيا، لافتاً إلى تشجيع كل الشركات في محفظة (جلف كابيتال) على التوسع في آسيا.

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