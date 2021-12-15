ماراثون مكاسب سوق دبي يتواصل للجلسة العاشرة على التوالي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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واصل سوق دبي المالي أمس ماراثون مكاسبه للجلسة العاشرة على التوالي مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين.

فيما تراجع سوق أبوظبي مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والاستثمار. وارتفع سوق دبي بنسبة 0.91% ليغلق عند 3276.18 نقطة مع تراجع أسهم العقار والنقل والاستثمار والبنوك والخدمات، فيما انخفض سوق أبوظبي 1.05% إلى مستوى 8841.69 نقطة بضغط أسهم البنوك والاستثمار والتأمين والصناعة والسلع والخدمات.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.6% مع نمو «دبي الإسلامي» 2% و«الإمارات دبي الوطني» 1.79%، وزاد قطاع العقار 0.52% بعد ارتفاع «إعمار العقارية» 0.6% و«إعمار للتطوير» 0.88% و«الاتحاد العقارية» 0.57% مقابل نزول «داماك» 0.7% و«ديار» 0.2%.

ونما قطاع الاستثمار 0.15% بعد ارتفاع «دبي للاستثمار» 1% فيما انخفض «شعاع كابيتال» 0.83% و«سوق دبي المالي» 1.12%، وصعد قطاع النقل 0.48% مع ارتفاع «العربية للطيران» 1.36% و«الخليج للملاحة» 0.29% بينما انخفض «أرامكس» 0.24%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط جاذباً 243 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 90 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 84.37 مليوناً. وحقق «الرمز» أكبر ارتفاع بنسبة 14.13%، فيما كان «بي إتش إم كابيتال» الاكثر انخفاضاً بنسبة 10%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 35.9 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط علي سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 1.3%. وتراجع قطاع الاستثمار 2.76% بعد هبوط «ألفا ظبي» 8.86% و«العالمية القابضة» 0.59% و«الواحة كابيتال» 0.56% و«إشراق» 2.26%. وزاد قطاع العقار 0.7%، وصعد قطاع الاتصالات 0.8%. وصعد قطاع الطاقة 0.16% مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.43% بينما انخفض «أدنوك للحفر» 1.15% و«طاقة» 2.1% واستقر «طاقة».

واتجهت المؤسسات نحو التسييل بصافي استثمار 23.3 مليون درهم، منها 7.57 ملايين درهم في دبي و15.7 مليون درهم في أبوظبي.

سيولة

اجتذبت الأسهم سيولة بقيمة 2.6 مليار درهم، منها مليارا درهم في أبوظبي و608.36 ملايين في دبي. وجرى تداول 526.2 مليون سهم، موزعة بواقع 268 مليوناً في أبوظبي و258.2 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 17 ألف صفقة.

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