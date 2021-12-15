«دي بي ورلد» وأوزبكستان توقعان اتفاقية إطارية لشراكة استراتيجية

المصدر: دبي ـ البيان

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وقعت «دي بي ورلد» اتفاقية إطارية لشراكة استراتيجية مع أوزبكستان، بهدف ترسيخ حضورها وتعزيز تدفق التجارة العالمية ودعم تطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد.

وقع الاتفاقية شكرات فافاييف نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي، وسلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، وذلك بحضور ساردور أومورزاكوف، نائب رئيس الوزراء، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان.

وقال سلطان بن سليم: تلتزم «دي بي ورلد» بشراكتها الاستراتيجية لتمكين التجارة مع أوزبكستان، وستساعد اتفاقياتنا في تصميم وتشكيل نظام تجاري عالمي المستوى في البلاد، في ظل ما يشهده الاقتصاد الأوزبكي من نمو متسارع سيحول البلاد إلى وجهة جذابة للاستثمارات على المدى البعيد.

ونتطلع إلى تعاوننا مع وزارة الاستثمارات والتجارة الخارجية في أوزبكستان لتعزيز نموها الاقتصادي، وتحقيق الازدهار لشعبها، بالاستفادة من قدراتنا الكبيرة في التجارة واللوجستيات والبنية التحتية والتكنولوجيا الرقمية. وتشير توقعات البنك الدولي إلى نمو اقتصاد أوزبكستان في عام 2022 بنسبة 5.6%، حيث تعد البلاد أكبر سوق استهلاكية في آسيا الوسطى.

وقال ساردور أومورزاكوف: تحرص أوزبكستان على التعاون مع «دي بي ورلد» في تسهيل تطوير قطاع الخدمات اللوجستية في البلاد عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع ضمن المناطق الرئيسية في البلاد. وتتميز «دي بي ورلد» بريادتها في تشغيل الموانئ والمناطق الحرة على مستوى العالم. وسيتيح الجمع بين خبرة «دي بي ورلد» العالمية، وبين الموقع الفريد لأوزبكستان وبيئتها الملائمة للأعمال فرصة لتعزيز التجارة والمساهمة في زيادة تحسين الاتصال.

وتتضمن الاتفاقية شراكة استراتيجية بين «دي بي ورلد» وبين منطقة نافوي الحرة، وربط محطة نافوي للشحن الجوي بالمراكز الدولية الرئيسية، بالاستفادة من خبرة «دي بي ورلد» في تطوير وامتلاك وتشغيل المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا). وستقدم «دي بي ورلد» استشاراتها وتعمل على تسهيل عمليات الجمارك في أوزبكستان.

منصات تجارة إلكترونية

كما تم الاتفاق بين وزارة الاستثمارات والتجارة الخارجية في أوزبكستان و«دي بي ورلد» على قيام الشركة بتسهيل تطوير منصة التجارة الإلكترونية للمستهلكين، بالاستفادة من خبرتها المكتسبة عبر إطلاق DUBUY.com، منصة التجارة الإلكترونية التي تمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة من توسعة أعمالها.

واستكمالاً لمنصة التجارة الإلكترونية الجديدة، سيتم إنشاء منصة تكنولوجيا مالية تتيح أمام المستهلكين إمكانية الوصول إلى الحلول المالية والمصرفية باستخدام هواتفهم المحمولة، وسيعتمد استثمار «دي بي ورلد» في المنصة على تعاونها مع شركة أبوظبي أوزبك للاستثمار.

شبكة لوجستية

ستقوم «دي بي ورلد» بإنشاء شبكة لوجستية داخلية حديثة ومتصلة بالسكك الحديدية وشبكة الطرق تقدم للعملاء حلولاً فعالة تشمل جميع مراكز التوزيع والاستهلاك الرئيسية في طشقند وحولها. كما ستقوم الشركة بتطوير موقع مساحته 100 هكتار من المساحات غير المبنية يربط الطرق والسكك الحديدية في المناطق الاقتصادية الخاصة التي أنشئت مؤخراً في أوزبكستان.

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