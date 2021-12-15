«بروج» و«أدنوك للإمداد والخدمات» توقعان اتفاقية طويلة الأمد لتقديم حلول لوجستية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة بروج البتروكيماوية توقيع اتفاقية جديدة طويلة الأمد مع شركة أدنوك للإمداد والخدمات. وبمقتضى الاتفاقية، ستقوم أدنوك للإمداد والخدمات بإدارة المتطلبات اللوجستية لشركة بروج بشكل كامل حتى مركزها اللوجستي الرئيس الجديد في ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية (كيزاد) في أبوظبي.

وتتضمن الاتفاقية عمليات النقل والمناولة لمنتجات بروج من البوليمرات في ميناء خليفة لتصديرها إلى الأسواق العالمية، لتُكمِّل الشراكة الجديدة الاتفاقيات القائمة بين الشركتين. وستسهم الاتفاقية الجديدة في تعزيز سلسلة القيمة في مجال التصنيع والتوزيع بالنسبة لشركة بروج، إلى جانب تحسين تكلفة الوحدة للشركة ما يساعد على تعزيز النمو في مجال التكرير والبتروكيماويات والتصنيع بشكل تنافسي بالنسبة لأعمال شركة أدنوك في صناعة البتروكيماويات والبوليمرات.

وبموجب الاتفاقية، سيلتزم الطرفان تسخير إمكاناتهما لتعزيز القيمة المحلية المضافة كما ستشمل الاتفاقية إعادة توجيه 85% من قيمتها إلى اقتصاد الدولة إضافة إلى تسريع عمليات تطوير سلاسل الإمداد المحلية المهمة.

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