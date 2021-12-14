ذراع الأمن السيبراني لـ«اتصالات ديجيتال» تطرح «هلب أي جي كخدمة»

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت «هلب أي جي»، ذراع الأمن السيبراني التابعة لـ«اتصالات ديجيتال» ومستشار أمن تكنولوجيا المعلومات الموثوق به في المنطقة، أو «هلب أي جي كخدمة» وهو نموذج يرتكز على الخدمة ويوفر تقديمات شاملة في مجال الأمن السيبراني يمكن للعملاء الاستفادة منها «كخدمة» بناءً على أحدث منصّات وأدوات الأمن السيبراني. ويسلّط ذلك الضوء على مكانة «هلب أي جي» كشركة رائدة في قطاع الأمن السيبراني في الشرق الأوسط، حيث تقود التوجّه نحو مستقبل قائم على الخدمات في هذا المجال.

والخدمات التي تقدّمها «هلب أي جي» متوافقة كلياً مع اللوائح والأنظمة الإقليمية والمطبقة في كلّ دولة فيما يخص البيانات، كما وتحرص الشركة على حصول عملائها على الخبرة والبنية التحتية في موقع تواجدهم. وتعمل «هلب أي جي» وفقاً لمبدأ «التفكير على مستوى عالمي مع التطبيق محلياً» والذي يهدف إلى منح العملاء مختلف المنافع التي تتيحها التقنيات العالمية الأكثر تقدّماً، مع تزويد عملائها بالخبرة المحلّية.

وقال ستيفان بيرنر، الرئيس التنفيذي في «هلب أي جي»: لطالما شكّلت «هلب أي جي» أحد شركاء الأمن السيبراني الأكثر ثقة وخبرة في المنطقة منذ أكثر من 16 عاماً، ومع إطلاقHelp AG as a Service، نرسّخ بالفعل مكانتنا كشركة رائدة في قطاع الأمن السيبراني الإقليمي. فمستقبل الأمن السيبراني سيكون قائماً على الخدمات، وستتصدّر «هلب أي جي» الريادة في هذا التطوّر.

وأضاف: قمنا منذ سنوات على بناء تقديماتنا بشكل كامل مع الالتزام بتقديم خدمات متطورة في مجال الأمن السيبراني ذات مستوى عالمي وتصميمها بشكل مناسب لمواجهة التهديدات التي تتعرّض لها المنطقة وبما يلبّي احتياجاتها. وقد لقيت تقديماتنا وخدماتنا استحساناً كبيراً في السوق مما سمح لنا بأن نصبح أكبر مزود لخدمات أمن المعلومات المُدارة في الشرق الأوسط، ودفعنا إلى الانتقال إلى المرحلة التالية المتمحورة حول الخدمة مع Help AG as a Service.

وتواصل «هلب أي جي» استثمارها في تطوير إمكاناتها لتقديم محفظة شاملة من خدمات الأمن السيبراني لعملائها مع جهوزية على مدار الساعة. ورسّخت الشركة مكانتها من خلال توفير بنية تحتية أمنية متوافقة مع أنظمة الدولة، وقدرات وبراعة سحابية، وتقديم الخدمات المحسّنة، وتقنيات الاستدلال الجنائي الرقمي والاستجابة للحوادث، والبحث التلقائي عن التهديدات الأمنية والتحليل الذكي للمخاطر ضمن خدمات مركزها لعمليات الأمن السيبراني (SOC)، وفريق متخصص من الباحثين الأمنيين الذين تمكّنوا من اكتشاف أكثر من 110 ثغرة «هجوم بلا انتظار» Zero Days، من بين عوامل أخرى تضيف قيمة لا مثيل لها للعملاء النهائيين.

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