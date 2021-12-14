سلطة مدينة دبي الملاحية و«تراخيص» تحصلان على ختم «100% لا ورقية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إنجازها استراتيجية دبي للمعاملات اللا ورقية، وحصول سلطة مدينة دبي الملاحية ودائرة التخطيط والتطوير «تراخيص» على ختم «100% لا ورقية»، في خطوة تعكس الجهود الحثيثة لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دبي رمزاً عالمياً للمدن الذكية المتكاملة والمستدامة.

وأكد سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن الإعلان عن حكومة دبي أول حكومة لا ورقية في العالم يعد إنجازاً نوعياً وعلامة فارقة ضمن سجل إمارة دبي الحافل بالإنجازات العالمية، موضحاً أن الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أثمرت ترسيخ مكانة دبي عاصمة رقمية رائدة، مشيراً إلى أن تجربة إمارة دبي تبقى تجربة فريدة من نوعها وتعكس بكل تفرّد وتميز تطلعاتها للمستقبل وطموحاتها لاستشرافه وسعيها المتواصل لصنعه، وذلك عبر توظيف التكنولوجيا والابتكار والتقنيات الحديثة في مختلف مجالات العمل والحياة.

وأعرب ابن سليّم عن سعادته واعتزازه بحصول سلطة مدينة دبي الملاحية و«تراخيص» على ختم «100% لا ورقية» وذلك بعد إنجازها استراتيجية دبي للمعاملات اللا ورقية بتكاتف فرق العمل المختلفة والتي أدت إلى الاستغناء التام عن الورق في جميع المعاملات الداخلية والخارجية ومع المتعاملين في ديسمبر 2021، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يعد دافعاً جديداً لنا لرفع سقف طموحات المؤسسة ووحداتها التنظيمية التابعة لها بالشكل الذي يعزز من مكانة الإمارة وريادتها في المنطقة.

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