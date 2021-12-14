حشر بن مكتوم يفتتح معرض "بايبروورلد ميدل إيست 2021"

المصدر: وام

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افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير عام دائرة الإعلام بدبي، رسمياً، اليوم الدورة العاشرة من معرض "بايبروورلد ميدل إيست" الذي يستقبل الحضور شخصياً بالتزامن مع معرض الهدايا و"لايفستايل ميدل إيست"، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

تستمر الفعاليتان اللتان تنظمهما شركة ميسي فرانكفورت لغاية 16 ديسمبر الجاري، حيث تركزان في دورة هذا العام على المنتجات المصنوعة من موارد مستدامة تلبي أعلى المعايير فضلاً عن المحتوى عالي المستوى في القطاع، والذي من المقرر تقديمه خلال اليومين الأول والثاني.

ويتضمن المعرض أيضاً إطلاق الدورة الأولى من منتدى "ذا هب" المنصة الأولى من نوعها في المنطقة التي تجمع الخبراء وقادة الفكر والمحللين والجهات الرائدة في قطاع التجارة الإلكترونية وتوجهات التحول الرقمي وتعزيز الاستدامة لمناقشة سبل تطوير قطاع الورق والقرطاسية ومستلزمات المكاتب والهدايا.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول من المنتدى الذي شهد مشاركة نخبة من أبرز المتحدثين في القطاع بعد الكلمة الرئيسية التي ألقاها راشد المعلا نائب رئيس قسم التسويق في دبي كوميرسيتي تحدث فيها عن تمكين قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وقال راشد المعلا: نتوقع ارتفاع مبيعات التجزئة العالمية بنسبة 85% وأثبتت خطط الحكومة الإماراتية لدعم قطاع التجارة الإلكترونية عن طريق تخفيف الإجراءات الجمركية والتخليص الجمركي وتحديد وطرح منصات جديدة للتكنولوجيا المالية والتخلص من جميع العقبات فعاليتها في تحفيز سوق التجارة الإلكترونية المتنامية.

وشهدت حركة المرور عبر الإنترنت زيادة بنسبة 10.2% كما ارتفع التداول عبر الإنترنت بنسبة 32.9% خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو 2020 مما دفع دبي كوميرسيتي إلى دعم عملية تحول شركات عديدة من نموذج العمل التقليدي إلى نموذج التجارة الإلكترونية ويمتد مركز تجهيز البضائع الأحدث لدينا على مساحة 22 ألف متر ويوفر جميع الخدمات اللازمة للشركات.

ويستقطب معرض "بايبروورلد ميدل إيست" أكثر من 150 جهة عارضة من 37 دولة خلال الأسبوع الجاري ليسلط الضوء على المنتجات والصناعات الصديقة للبيئة من خلال مبادرة مشروع الاستدامة، التي تندرج تحت مظلة قرية عالم الألعاب، وهي قسم مخصص في المعرض يركز على الموارد الصديقة للبيئة.

ومن جانبه أكد سيد علي أكبر، مدير معرضي الهدايا ولايفستايل ميدل إيست وبايبروورلد ميدل إيست أهمية إطلاق معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست والذي أثق بدوره في تعزيز التواصل ضمن هذا القطاع الذي يشهد نمواً كبيراً وشاملاً، وعمدنا خلال دورة هذا العام إلى تنظيم ورش عمل فنية للمرة الأولى على الإطلاق وهي فعاليات مخصصة تُقام في يوم الخميس المقبل تهدف إلى استقطاب الباحثين الفنيين والهيئات التدريسية من المدارس الفنية وباقي عشاق الفنون لتعلم وتطوير مختلف المهارات الإبداعية بما في ذلك ورش عمل فن الخط العربي العريق والرسم بالأكريليك وسنقدم لجميع المشاركين شهادة حضور.

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