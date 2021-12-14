المجلس الاستشاري للقمة العالمية لصناعة الطيران 2022 يؤكد أهمية إجراءات الحد من البصمة الكربونية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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نظّم المجلس الاستشاري للقمة العالمية لصناعة الطيران 2022 اجتماعاً لمجموعة من القادة وصناع القرار في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع على مستوى العالم.

وضمن جدول الأعمال التمهيدية لانطلاق القمة، وذلك لتحديد بعض المواضيع الطارئة الواجب معالجتها فوراً بهدف تنمية هذه القطاعات.

وضم الاجتماع ممثلي كبرى الشركات الدولية من بينها إيرباص، وبوينج، وكولين، ولكوهيد مارتن، و«لوفتهانزا تكنيك»، ورايثون الإمارات، وساب، وسافران، وسند، وثالس، ومجلس تسويق خدمات الدفاع، و«نايتهود كابيتال».

وأكد المشاركون أهمية القمة العالمية لصناعة الطيران بوصفها منصة لاجتماع أبرز الجهات الرائدة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع على مستوى العالم بهدف تعزيز مستويات التعاون ورسم ملامح مستقبل هذه القطاعات ودوره في وضع السياسات والتشريعات وتحسينها.

وكان من أبرز المواضيع التي جرى مناقشتها خلال الاجتماع، محور الاستدامة، ومستقبل التنقل الحضري وتطبيق التقنيات الرقمية المتطورة والتحول الرقمي وتبني النظم الإيكولوجية للابتكار التقني وتقنيات الجيل الخامس والاتصالات وغيرها.

كما برز من بين الأفكار التي ناقشها المجلس ضرورة مشاركة القطاع في تعزيز جهود مواجهة آثار تغيّر المناخ والسعي لتحقيق مزيد من الاستدامة، إلى جانب ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات في تطوير وقود الطائرات المستدام للمساعدة في تخفيض البصمة الكربونية خاصة في مرحلة تطوير الطاقة الهيدروجينية والبنى التحتية ذات الصلة.

وجرى التطرق إلى ضرورة إدراك القادة والمديرين لأهمية اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، حيث أعرب بعض المشاركين عن الحاجة إلى مزيد من الابتكار والإبداع لحل التحديات التي تواجه القطاع في ظل مرحلة التحول الرقمي السريع والتقدم التكنولوجي.

كما شملت أجندة الاجتماع دور القمة بوصفها منصة مثالية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والمستثمرين لمشاركة الخبرات والأفكار بهدف تطوير الخدمات والارتقاء بقطاع الطيران والفضاء، حيث ستضم القمة برنامجاً مخصصاً للمشاريع الناشئة والتي ستركز على الأدوات اللازمة التي يحتاجها القطاع واستعراض الحلول الجديدة التي ستوفرها الشركات للقطاع.

وتطرق الأعضاء أيضاً إلى الازدياد الملحوظ في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمستثمرين المغامرين، الذين يقدّمون العديد من الأفكار والخدمات الجديدة إلى قطاع الطيران. كما تبرز الحاجة لقطاع خاص أكثر تقدّماً في دول مثل الإمارات والسعودية لما يقدّمه من خيارات للعملاء وفرص لتحقيق تنوّع اقتصاديّ أكبر.

فضلاً عن الحاجة المتزايدة للتنوع والمساواة بين الجنسين، والتركيز المستمر على تقديم فرصٍ متساوية للنساء ضمن قطاع الطيران.

وقال تيموثي هاوز، المدير الإداري لشركة تارسوس الشرق الأوسط، الجهة المنظمة لمعرض دبي للطيران 2021: أظهرت الاجتماعات الأخيرة لرواد قطاع الطيران ضمن معرض دبي للطيران 2021 عن وجود العديد من الفرص والإمكانيات الرائعة أيضاً ضمن القطاع، رغم التحديات الكثيرة الواجب التغلب عليها. وتشكّل الاستدامة وإمكانية نقل المهارات والمعارف من أهم المواضيع المطروحة حالياً في قطاع الطيران العالمي.

كما تحمل فرص النمو لدى القطاع الخاص ورواد الأعمال وتحقيق التقدم التكنولوجي وإمكانيات عقد شراكات جديدة، أثراً إيجابياً مهماً على القطاع. ونتطلّع قدماً لإعطاء الأولوية لهذه النقاشات خلال الدورة القادمة من القمة العالمية لصناعة الطيران.

وتنعقد القمة القادمة بين 24 و26 مايو 2022 حيث يجتمع قادة هذا القطاع في مجالات الطيران والفضاء والدفاع من جميع أنحاء العالم في أبوظبي لنقاش المحور الأساسي للقمة، الازدهار المدعم بالتقنيات الرقمية، حيث تستعرض القمة التحول السريع الذي تشهده هذه القطاعات.

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