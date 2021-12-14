شراكة بين أرامكس و«فيرتشوزون» لتوفير خدمات شحن لبرنامج «إيه أم بي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أرامكس، المزوّد العالمي لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، عن دخولها في شراكة مع شركة فيرتشوزون، الشركة الرائدة المتخصصة في تكوين الشركات في دولة الإمارات، لإطلاق برنامج «إيه إم بي» (AMP)، وهو أول مسرّع أعمال مخصص لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستقوم أرامكس، باعتبارها شريكاً رسمياً لشركة فيرتشوزون، بتزويد أعضاء برنامج «إيه إم بي» (AMP) بأسعار تفضيلية لعمليات التوصيل، وشروط دفع مرنة، وأرصدة مجانية في منصة «أرامكس سمارت»، التي أطلقتها أرامكس لأول مرة في عام 2020 لتعزيز نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة، وتعد أول حل شامل في هذا القطاع لأغراض التوصيل والدفع لتُجّار التجزئة عبر المنصات الإلكترونية.

يقدم برنامج «إيه إم بي» (AMP) للشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية ميزات ودعم بقيمة 40 ألف درهم إماراتي لتقليل التكاليف التشغيلية لبدء أعمالهم خلال السنة الأولى.

ويتضمن ذلك، الترخيص التجاري، وخدمات الشحن، والخدمات اللوجستية، وخدمات التخزين، وتطوير المواقع الإلكترونية، والتسويق الرقمي، وبوابات الدفع وغيرها المزيد. ومن أجل جعل مسرّع الأعمال هذا في متناول جميع روّاد الأعمال، فإنه يتم توفيره بشكل مجاني عند تأسيس شركة التجارة الإلكترونية مع شركة فيرتشوزون.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال أحمد مرعي، المدير العام لشركة أرامكس في دولة الإمارات العربية المتحدة: «تفخر أرامكس بلعب دور رئيسي في تطوير وتنمية قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونتطلع قدماً للعمل مع شركة فيرتشوزون لإطلاق برنامج «إيه إم بي» (AMP) من أجل مساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال في بدء أعمالهم وتوسيع نطاق عملياتهم.

والحفاظ على قدراتهم التنافسية في اقتصاد يتسم بالديناميكية العالية. وسيقدم ذلك المزيج القوي الذي يجمع بين خبرات أرامكس، والحلول المبتكرة التي يوفرها برنامج «إيه إم بي» (AMP) فوائد مستدامة وطويلة الأمد ليس فقط لأولئك الذين ينضمون إلى البرنامج، ولكن أيضاً لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الإلكترونية في البلاد بشكل عام».

ومن جانبه، قال جورج حجيج، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتشوزون: «لدينا شراكة طويلة الأمد مع أرامكس كونها أحد اللاعبين الرئيسيين في دعم قطاع الشركات الناشئة في الإمارات العربية المتحدة، وخصوصاً في قطاع التجارة الإلكترونية الذي يشهد ازدهاراً مستمراً. وبينما نعمل نحن على جعل الأمور أكثر سهولة أمام رواد الأعمال الطموحين في مجال التجارة الإلكترونية لبدء أعمالهم.

فإن أرامكس تمتلك الحلول المناسبة التي ستساعد الشركات الناشئة في هذا المجال على تلبية احتياجات السوق التي تستهدفها بموثوقية وكفاءة أثبتت جدارتها. ونحن نطمح معاً إلى توسيع نطاق ثورة التجارة الإلكترونية في المنطقة وتعزيز الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة».

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