6 دول في نهائي تحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية IEEE شعبة إدارة التكنولوجيا عن مشاركة 6 دول أفريقية في نهائي تحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والمقرر تنظيمه غداً «الأربعاء» وهي نيجيريا وكينيا وأوغندا ومصر وتونس والمغرب.

وذلك تحت رعاية مجموعة بنية الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية والراعي الرسمي لتحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والمجلس الأفريقي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE Africa Council.

ويقام نهائي تحدي أفريقيا لهذا العام بمشاركة 21 فريقاً وينقسمون إلى محورين رئيسين وهما مشروعات التخرج لطلاب الجامعات والشركات الناشئة في مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

يأتي ذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء IEEE GCAIot 2021 الذي يقام في دورته الخامسة تحت شعار «الآثار المجتمعية للتحول الرقمي» في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 13-16 ديسمبر الجاري بفندق أبراج جميرا الإمارات.

وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء المنظمين وأبرزهم جامعة دبي وIEEE TEMS وRegion8 IEEE والشركة العالمية للابتكار وريادة الأعمال GIE الرائدة في مجال برامج ومبادرات الابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

وقال أندي تشن رئيس جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية IEEE شعبة إدارة التكنولوجيا العالمية تعقيباً على هذا البيان: إن الجمعية لا تدخر جهداً في مساعدة المبدعين والمبتكرين من كل أنحاء العالم على تطوير مهاراتهم وخبراتهم العلمية والعملية والإدارية، وذلك من أجل تطوير حلول وتكنولوجيات جديدة تسهم في تقدم ورفاهية الأمم والشعوب بما يتوافق مع الهدف الأساسي لتأسيس IEEE .

وكذلك أهداف الحكومات والدول في كل أنحاء العالم، موضحاً أن مسابقة وتحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي واحد من أهم البرامج الرائدة التي تبنتها الجمعية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وقد لاقى قبول ودعم العديد من الدول والحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية المهتمة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتعمل على تسريع برامج التحول الرقمي.

تجدر الإشارة إلى أن تحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي شارك فيه من مصر نحو 20 فريقاً من الشركات الناشئة و80 من أفكار مشروعات التخرج و125 من المدارس الثانوية، وقد تأهل منهم 5 فرق للنهائيات الإقليمية.

ومن كينيا شارك 30 فريقاً من الشركات الناشئة تأهلت منهم ثلاثة فرق، أما المغرب فقد شارك منه 31 فريقاً من الشركات الناشئة و45 فريقاً من مشروعات التخرج و9 فرق من المدارس الثانوية وتأهلت 3 فرق بموجب فريق عن كل محور، ومن تونس شاركت 58 شركة ناشئة وتأهل منها فريقان، وفي أوغندا شارك 28 فريقاً من الشركات الناشئة و65 فريقاً لمشروعات التخرج وتأهلت 6 فرق، وفي نيجيريا شاركت 10 فرق من الشركات الناشئة و20 فريقاً في مشروعات التخرج وتأهل للنهائي فريقان.

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