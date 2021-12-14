«رُوّاد» و«الشارقة للتعليم» تطلقان النسخة السابعة من مبادرة «نجوم الأعمال» الخميس

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رُوّاد) التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة استكمال استعداداتها لإطلاق النسخة السابعة من مبادرتها المجتمعية السنوية (نجوم الأعمال) والتي تنظمها بالشراكة مع مجلس الشارقة للتعليم، وبمشاركة 40 مجموعة طلابية بدءاً من الخميس وعلى مدى 10 أيام.

ومن المقرر عقد الفعالية على مرحلتين في متنزه كشيشة في منطقة الرحمانية بالشارقة، حيث ستفتتح المبادرة بحضور رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ومسؤولي «روّاد» ومجلس الشارقة للتعليم وعدد من رواد الأعمال بالإضافة إلى الطلبة المشاركين وأولياء أمورهم، وستنطلق المرحلة الأولى الخميس، وهي مخصصة للمجموعات المشاركة من طلبة المدارس الحكومية والخاصة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وتستمر لغاية الاثنين المقبل 20 ديسمبر، فيما ستنطلق المرحلة الثانية يوم الثلاثاء 21 ديسمبر ولغاية السبت 25 ديسمبر، وهي مخصصة لطلبة المدارس الثانوية والجامعات في الدولة.

وتستهدف المبادرة تشجيع وإشراك الطلبة المواطنين من الجنسين من الفئة العمرية بين 10 إلى 21 عاماً في تجربة ريادة الأعمال وتحفيزهم على الدخول في أولى خطواتهم في عالم للعمل التجاري المليء بالفرص والمجالات الواعدة للجيل الجديد من الشباب والفتيات.

وقال حمد المحمود مدير مؤسسة «رُوّاد» إنه تم الانتهاء من البرنامج التعريفي والتدريبي المسبق والذي احتضنه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بهدف تأهيل الطلبة المشاركين، والذين اجتازوا معايير وشروط المشاركة في المبادرة. وتم تنظيم اليوم التعريفي للمشاركين السبت الماضي بإدارة شيخة المعلم رئيس قسم تدريب ريادة الأعمال بالمؤسسة.

حيث قدمت شرحاً وافياً للمشاركين عن المبادرة وأهدافها الرامية نحو إعداد وتحفيز جيل الشباب من رواد الأعمال وتنمية السلوك الريادي وتعزيز روح المبادرة والابتكار لديهم وتطوير مهارات ممارسة الأعمال المهنية أو اليدوية بشكل مستقل واقتصادي ليتمكنوا في النهاية من تأسيس وإدارة مشاريعهم التجارية الخاصة بنجاح وتميز.

كما تعرّف المشاركون خلال الملتقى التعريفي على المعايير والشروط العامة التي يجب الالتزام بها طوال فترة المشاركة، وآلية تقييم المشاريع المشاركة. وإلى جانب البرنامج التعريفي تم تنظيم برنامج تأهيلي تضمن عقد ورشتين تدريبيتين للطلبة المشاركين، بواقع ورشة لفئة طلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة، وورشة لفئة طلبة الثانوية والجامعات.

وقدمت الورشتين المدربة آلاء الحوسني، حيث قامت بشرح مهارات ممارسة الأعمال الريادية وكيفية تطبيقها، ومساعدة المشاركين في التعرف والتغلب على التحديات التي يمكن أن تواجههم في هذه التجربة الممتعة والشيّقة، ولا سيما فيما يتعلق بالأمور المالية والتسويقية والتنظيمية الخاصة بالمبادرة.

فضلاً عن إطلاعهم على الأدوات الصحيحة للمنافسة فيها، ومهارات اختيار المنتج وتحديد السعر وكيفية الترويج، فضلاً عن التعرف على كيفية إدارة المصاريف والإيرادات، ووضع هوامش الربح وتحديد قنوات الدفع وغيرها من النقاط المهمة في هذا المستوى المبكر من العمل التجاري.

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