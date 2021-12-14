مالية عجمان تتيح تقسيط الرسوم الحكومية عبر 12 بنكاً

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت دائرة المالية في عجمان اتفاقيات مع 12 بنكاً لتقديم «خدمة السداد الميسر» والتي تتيح تقسيط رسوم الخدمات المقدمة لمتعاملي حكومة عجمان عند الدفع من خلال البطاقات الائتمانية الصادرة عن هذه البنوك، باستخدام منصة «سداد عجمان».

والبنوك التي تم الاتفاق معها هي: بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، مصرف أبوظبي الإسلامي، مصرف عجمان، بنك المشرق، مصرف الشارقة الإسلامي، مصرف الهلال، ومصرف الإمارات الإسلامي.

ومن شأن هذه المبادرة أن تسهل على متعاملي حكومة عجمان سداد رسوم الخدمات الحكومية على دفعات مُيسّرة، وتطبق الشروط والأحكام المعمول بها في البنوك بشأن نسبة الأرباح ومدة التقسيط والحد الأدنى للدفع، مما يسهم في تعزيز السعادة والإيجابية للمتعاملين ومعدلات رضاهم.

وقال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: من خلال التعاون مع عدد من البنوك المحلية الرائدة في دولة الإمارات، نسعى إلى تحقيق ما يطمح إليه متعاملو حكومة عجمان وهو الحصول على مرونة مالية أكبر وتيسيراً على المتعاملين عند دفع رسوم الخدمات الحكومية بالإمارة، وهو ما يؤكد التزامنا بتوفير السهولة والراحة للمتعاملين من خلال تقديم الخدمات وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وقد تم تحديد شروط وخطوات الاستفادة من خدمة تقسيط رسوم الخدمات عند الدفع باستخدام البطاقات المصرفية التابعة للبنوك المشاركة. وتسدد الرسوم على فترات شهرية يحددها كل بنك. ويمكن الاستفادة من الخدمة فور إدخال بيانات البطاقة المصرفية عند الدفع من خلال القنوات الذكية والإلكترونية لمنصة سداد عجمان، أو من خلال تواصل المتعامل بخدمة عملاء هذه البنوك والتقدم بطلب الخدمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز