«الإمارات دبي الوطني» أول بنك يحصل على الشهادة الذهبية للريادة بتصميمات الطاقة والبيئة بالسعودية عن فرعه بالرياض

المصدر: دبي- البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، حصول فرع القدس التابع له في مدينة الرياض على الشهادة الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة، ليصبح بذلك أول بنك يحصل على هذه الشهادة في السعودية التي تعد من أكبر الأسواق خارج دولة الإمارات بالنسبة للبنك، وتنطوي على أهمية كبيرة لعملياته.

وبهذا الإنجاز، يعزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته كأول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل فروعه على الشهادات الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED Gold.

حيث حصلت 4 من فروعه في دولة الإمارات، وهي «نخيل مول» و«العربي سنتر» و«أم سقيم» و«برج خليفة» على هذه الشهادة سابقاً، ما يؤكد التزامه بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة في عملياته.

ويعد نظام تصنيف «الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة» الصادر عن «مجلس المباني الخضراء» في الولايات المتحدة، أرفع برنامج لتصنيف المباني والمنازل والمجمعات التي يجري تصميمها وتشييدها وتشغيلها بأسلوب يهدف إلى تحسين الأداء البيئي وصحة الإنسان. وتنتج المباني الحائزة على شهادة (LEED Gold V4 ID+C:CI) انبعاثات كربونية أقل وتوفر بيئة صحية أفضل، كما أنها تسهم في تقليص التكاليف التشغيلية وتعطي الأولوية للممارسات المستدامة.

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: نفخر بحصول فرع القدس على الشهادة الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، ليصبح بذلك أول بنك في المملكة ينال هذه الشهادة المرموقة التي تمثل إنجازاً لافتاً في إطار مسيرتنا لترسيخ معايير الاستدامة. وجاء تحقيق هذا الإنجاز تقديراً لنجاحنا بتخطي العديد من التحديات.

الأمر الذي يؤكد بوضوح على التزامنا الراسخ بإحداث تغيير إيجابي في البيئات الحضرية وإرساء مسار واضح للريادة في معايير الاستدامة. وبصفتنا مؤسسة مالية مسؤولة، نفخر بتكريم ريادتنا في التنمية المستدامة ونتطلع قدماً لتقديم نموذج ملهم في القطاع المصرفي.

ويواصل البنك بذل جهود الاستدامة المنسجمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الإمارات 2030، وإعلان دبي للتمويل المستدام. ويحتل البنك مكانة مرموقة على مستوى مبادرات الاستدامة في المنطقة، حيث يوثق جهوده رسمياً عبر تقرير الاستدامة الذي يطلقه سنوياً منذ عام 2016. ويتناول التقرير أداء البنك الاجتماعي والأخلاقي والبيئي والمتعلق بالحوكمة المؤسسية خلال العام السابق.

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