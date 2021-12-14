غرفة عجمان: دور رئيسي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون في تعزيز منظومة التكامل الاقتصادي

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك المهندس عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، تحت مظلة اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، في فعاليات الاجتماع الـ 56 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والذي استضافته اتحاد الغرف التجارية السعودية في الرياض.

وأكد المهندس عبد الله المويجعي، على الدور الرئيسي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز منظومة التكامل الاقتصادي والتنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء لزيادة حجم التجارة البينية، لا سيما أن السوق الخليجية تمتلك مقومات تعزز من ريادتها في المنطقة والعالم.

وأشاد بجهود رئيس وأعضاء اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الخليجي وسبل حلها والعمل على تنويع مقومات وتنافسية الاقتصاد الخليجي لا سيما فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي والنقل والأمن الغذائي، كما ثمن جهود الاتحاد المبذولة لتعزيز الشراكة الثنائية مع القطاع الخاص والسعي لتحفيز مواطني دول مجلس التعاون على الانخراط في القطاع الخاص وزيادة نسب توطينه.

وأضاف أن اللقاءات الدورية لمسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي تساهم في زيادة العمل المشترك وإيجاد فرص الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في الدول الأعضاء والتعاون لتخطي التبعات السلبية التي شهدها القطاع الاقتصادي عالمياً.

وتابع: توفر حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بيئة اقتصادية محفزة بمزايا تنافسية تزيد من مشاركة القطاع الخاص في التوجهات التنموية والارتقاء بآليات التعاون المشترك بين الدول الأعضاء إلى آفاق أرحب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز