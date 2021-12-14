سيارتا لكزس من «فستيفال سيتي مول» لزواره خلال مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي ـ البيان

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يحتفل دبي فستيفال سيتي مول، أحد أرقى وجهات التسوق والترفيه في الإمارات التابع لمجموعة الفطيم، بمهرجان دبي للتسوق، الحدث المميز والضخم الذي يقام سنوياً على مستوى الإمارة والمقرر إقامته من الأربعاء 15 ديسمبر حتى الأحد 30 يناير.

حيث ستتاح للزوار فرصة الاستمتاع بأضخم العروض الترويجية للإنفاق في المركز التجاري والفوز بالهدايا القيمة ومشاهدة السماء مضاءة بالألعاب النارية المذهلة طيلة فترة المهرجان. ويعد دبي فستيفال سيتي مول الوجهة المثالية لهذا الموسم للزوار للترفيه المتواصل والمتعة العائلية.

وبمناسبة هذا المهرجان في دبي، سيطلق دبي فستيفال سيتي مول أروع عروض الألعاب النارية في المدينة لمدة سبعة أيام متتالية، حيث سيشاهد الزوار السماء مضاءة بتلك الألعاب ابتداءً من 16 ديسمبر وحتى 22 ديسمبر عند الساعة 8:30 مساءً.

وسيستمر سوق رايب باي ذا باي بافتتاح أبوابه أمام الزوار من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 10 مساءً من موقعه المميز في منطقة الواجهة البحرية الشهيرة لفستيفال باي، متيحاً للزائرين فرصة الاستمتاع بالطقس الرائع وبمنظر غروب الشمس، والوصول إلى مجموعة متنوعة من علامات التسوق والمنتجات المصنعة محلياً، وتناول أشهى المأكولات ووجبات الطعام في الهواء الطلق.

سيحصل المتسوقون على فرصة الدخول في سحب على سيارتين من طراز لكزسIS 300 Premier للعام 2022 وذلك عند إنفاق 300 درهم إماراتي أو أكثر في متاجر دبي فيستيفال سيتي مول أو في سوق «رايب باي ذا باي»، مع إمكانية الحصول على ضعف التذاكر، في حال شاركوا في السحب في الفترة الممتدة من نهار الأحد حتى الأربعاء. لقد حان الوقت للربح والفوز بجوائز وهدايا قيمة في وجهتكم المثالية للتسوق والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية!

وقال المدير العام في دبي فستيفال سيتي مول هيثم حجار: لطالما كان دبي فستيفال سيتي مول الوجهة المثالية للزوار للإفادة من مهرجان التسوق السنوي والاستمتاع بأروع العروض الترفيهية والأنشطة الملائمة لجميع الأعمار، ونتطلع بشغف للاحتفال بالمهرجان الذي سيترافق مع مفاجآت عديدة وأنشطة ترفيهية مميزة وأجواء ممتعة في مختلف أنحاء المركز التجاري.

جميع المواطنين والمقيمين مدعوون للاستفادة من العروض الترويجية التي ستطلقها جميع المحال بالتجزئة والعلامات التجارية العالمية والمحلية، وكذلك للاستمتاع بالعروض الترفيهية الحية والمثيرة وأشهى المأكولات ووجبات الطعام خلال مهرجان دبي للتسوق في دبي فستيفال سيتي مول.

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