«أڤيڤا» تسعى لتيسير التحول الرقمي بالمنطقة

المصدر: دبي- البيان

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أكدت أڤيڤا، المتخصصة في مجال البرمجيات الصناعية ودعم التحول الرقمي والاستدامة، سعيها لتوثيق علاقتها بالشركاء والعملاء في مرحلة تسعى فيها الشركة لتيسير التحول الرقمي لعدد متزايد من الشركات العاملة بالقطاع الصناعي في المنطقة والعالم.

ولتعزيز فريق القيادة التنفيذية لأعمالها في الشرق الأوسط، قررت الشركة تعيين نايف بو شعيا في منصب نائب الرئيس للمبيعات ورئيس أعمال الشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وينضم بو شعيا إلى أڤيڤا قادماً من شنايدر إلكتريك التي تولى فيها قيادة تطوير أعمال أتمتة العمليات في الشرق الأوسط، بعد أن شغل عدداً من المناصب القيادية في المبيعات والعمليات لدى شنايدر إلكتريك وإنفنسيس.

وقال كاسبر هيرزبرغ، المدير التنفيذي للإيرادات لدى أڤيڤا: «نرحب بانضمام نايف بو شعيا ونتطلع إلى دوره في تقديم التوجيه الاستراتيجي والقيادة الديناميكية في واحد من أبرز أسواق أڤيڤا».

وقال بو شعيا: "أتطلع إلى الانضمام إلى أڤيڤا في هذه المرحلة الشيقة التي تدعم فيها الشركة مسيرة التحول الرقمي والاستدامة بالمنطقة. فقد شهدنا تزايد الزخم في الشرق الأوسط وإفريقيا فيما يتعلق بتسريع استخدام التقنيات المتقدمة للوصول إلى حيادية المناخ.

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