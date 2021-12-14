شركة «ريف» المدعومة من مبادلة كابيتال تعين رامز شحادة لقيادة مسيرة نموها العالمي

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة «ريف»؛ شركة التكنولوجيا المدعومة من شركة مبادلة كابيتال، والتي تتخذ من ميامي مقراً لها وتعمل في مجال توظيف المساحات الحضرية وتحويلها إلى مراكز مجتمعية حيوية لتوصيل أفراد المجتمع بالخدمات والتجارب والسلع المحلية، تعيين رامز شحادة رئيساً لتنمية الأعمال الدولية في الشركة.

وقال آري أوجالفو، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة «ريف»:

بينما نواصل التوسع عالمياً وزيادة حضورنا في الأسواق ذات الأولوية، نتطلع لمواصلة بناء فريق عملنا وتعزيز قدراته ورفده بقيادة تتمتع بقدرات متنوعة واستثنائية، تدرك أهمية تحقيق التواصل والترابط إضافة إلى الفرص والتحديات الناجمة عن عملية التوسع السريع.

ويتمتع رامز شحادة بسجل حافل من الخبرة في تطوير نماذج الأعمال وتوسيع نطاق المنصات التكنولوجية في الأسواق الدولية، ونحن على قناعة تامة بقدرته على قيادة مسيرة نمو شركتنا في الاتجاه الصحيح.

وقال رامز شحادة: تؤدي شركة ريف دوراً مهماً في إيجاد مجتمعات مترابطة ومتصلة وأكثر استدامة حول العالم.

كما تتمتع الشركة بمكانة مرموقة تتيح لها الاستفادة من الطلب المتزايد على فكرة «القرب كخدمة» وتوظيفها في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان من خلال إعطاء الأولوية لخدمات تتسم بالسرعة والملاءمة للمجتمع والعملاء. وأنا متحمس للانضمام لفريق عمل شركة ريف، لقيادة مسيرة التوسع والنمو العالمي للشركة، ومواصلة جهودها الرامية لربط المجتمعات والأحياء السكنية بالعالم.

وكان شحادة شغل سابقاً منصب العضو المنتدب لشركة فيسبوك الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا (المعروفة اليوم بــ ميتا) إذ قاد عمليات النمو التشغيلي والتجاري لمجموعة تطبيقات وخدمات ومنصات شركة التواصل الاجتماعي الموسعة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك «فيسبوك»، و«واتس آب»، و«إنستغرام» و«ماسنجر»، و«وورك بليس» وغيرها، كما قاد التوجّه الإقليمي للشركة والرامي لتعزيز فلسفة ما يعرف بـ«الهاتف المتحرك أولاً»، ولضمان أن مئات الملايين من مستخدمي هذه المنصات على مستوى الأفراد والشركات والمجموعات، قادرون على بناء كيانات اجتماعية وتجارية هادفة.

كما يشغل شحادة عضوية مجلس إدارة عدد من الشركات في القطاعين العام والخاص، ومن بينها شركة «أرامكس»، وهو عضو مجلس أمناء متحف بيروت للفنون، وزميل في مبادرة القيادة في الشرق الأوسط لمعهد «آسبن»، وشبكة «آسبن» للقيادة العالمية، وهو أيضاً عضو مؤسس في مجلس التنوّع والشمول في الشرق الأوسط.

وأسست شركة «ريف» عام 2019، وتمتلك الشركة نظاماً حيوياً يتكوّن من 8000 موقع وفريق عمل يضم أكثر من 18 ألف شخص. وأسست الشركة وجودها في الشرق الأوسط في أغسطس 2021 وأعلنت أخيراً عن استحواذها على «إيكون إنّوفيتف كيتشن كونسبتس» ومقرها دبي.

كما أبرمت شراكات مع عدد من العلامات التجارية العالمية لإدخال مفهومها للمطابخ السحابية في الأحياء السكنية المحلية، بما في ذلك «مستر بيست بيرجر» في دبي، و«أنَذَر وينج» الذي افتتحته الشركة بالشراكة مع «دي جي خالد» في أكثر من 160 موقعاً في العالم، في 3 قارات.

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