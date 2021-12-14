تمويلات «أبوظبي الإسلامي» للعقارات التجارية في المملكة المتحدة تجاوزت مليار درهم في 2021

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي أن تمويلات العقارات التجارية التي قدمها في المملكة المتحدة خلال عام 2021 تجاوزت قيمتها مليار درهم (200 مليون جنيه استرليني).

وخلال نوفمبر فقط، عقد المصرف صفقتين رفعتا قيمة محفظته في المملكة المتحدة إلى حوالي 2.5 مليار درهم (500 مليون جنيه استرليني).

وقدم مصرف أبوظبي الإسلامي تمويلاً بقيمة 181 مليون درهم (37.05 مليون جنيه إسترليني) لشركة «السعودي الفرنسي كابيتال»، الذراع الاستثماري للبنك السعودي الفرنسي في الرياض بالسعودية، للاستحواذ على مبنى المكتب الرئيسي لشركة «جارتنر» في إيغام بإنجلترا. والعقار مبنى مكاتب من الدرجة الأولى تم تشييده في 2017، بمساحة مكتبية تبلغ 107,842 قدماً مربعة.

ويقع على بعد 23 ميلاً (37 كم) غرب لندن. وتم تأجير المكتب لشركة «جارتنر المملكة المتحدة»، بموجب شروط صيانة وتأمين كاملة تنتهي في سبتمبر 2032، وبالتالي تأمين فترة تأجير متبقية مدتها 11 عاماً بضمان من «جارتنر».

كما قدم المصرف تمويلاً بقيمة 36 مليون درهم (7.4 ملايين جنيه إسترليني) إلى «صندوق الراجحي ليجاسي» لاستحواذه على مبنى «أوليمبوس هاوس» في تاتشبروك بارك جنوب شرق برمنغهام بإنجلترا.

والعقار مؤجر لشركة «رايت هاسال للمحاماة». ويتألف العقار الذي تم تطويره في عام 1988 من مبنى مكاتب من الدرجة الأولى يشتمل على طابق أرضي وطابقين علويين ويمتد على مساحة 44،411 قدماً مربعة.

ويشغل المستأجر هذا المبنى منذ 2006 ثم بدأ بعقد إيجار جديد في 2013 تنتهي مدته بنهاية عام 2032. ووافق «صندوق الراجحي ليجاسي» على شراء العقار مقابل 56 مليون درهم (11.45 مليون جنيه إسترليني).

وقال عبد الله الشحي، رئيس قطاع الأعمال الدولية في مصرف أبوظبي الإسلامي:

يتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل من الإنجازات في تقديم المشورة للعملاء في منطقة الخليج حول العناصر الديناميكية المحركة للسوق العقاري في المملكة المتحدة، ونتطلع إلى مواصلة تقديم الاستشارات حول الفرص التي تلبي أهدافهم الاستثمارية.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، استجاب المصرف للطلب المتزايد على الاستثمارات العقارية التجارية في لندن، بالإضافة إلى المدن الإقليمية الرئيسية في المملكة المتحدة، بما في ذلك بلفاست وبرمنغهام وبريستول وإدنبرة وليدز ومانشستر.

واشتملت تعاملات مصرف أبوظبي الإسلامي المهمة في هذا المجال على تمويل «البلاد كابيتال» في الاستحواذ على المقر الرئيسي لشركة «بي دبليو سي» في بلفاست، و«بنك لندن والشرق الأوسط» في الاستحواذ على المقر الرئيسي لشركة «سنتريكا» في إدنبرة، وتمويل «رسملة» في الاستحواذ على متجر «تيسكو ليت» في مانشستر، وشركة «سيدر تري للاستثمارات» في السعودية، في الاستحواذ على محفظة سكنية بقيمة 280 مليون درهم (39 مليون جنيه إسترليني) في مانشستر.

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