50 مليار دولار مبيعات متوقعة للتجارة الإلكترونية بالمنطقة 2022

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «سي إن إن بي» لحلول التجارة الإلكترونية مباشرة إلى المستهلك التي تتخذ من الإمارات مقراً لها نتائج تقريرها لعام 2022 الخاص بالتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حيث يتوقع التقرير بنمو مبيعات التجارة الإلكترونية إلى 50 مليار دولار خلال العام المقبل.

واستعرضت شركة «سي إن إن بي» بالتعاون مع شركائها من مزودي حلول الخدمات اللوجستية والتوصيل مثل «أرامكس» وشركات الدفع الإلكتروني مثل «تابي»، تسوق الآن وادفع لاحقاً، أحدث الأبحاث والاتجاهات السائدة عن الوضع الحالي للتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتأثيرها المحتمل في 2022.

وقال نيكولاس برايلانتس، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«سي إن إن بي»: «يشهد العالم تطوراً سريعاً في سوق التجارة الإلكترونية وسيكون عام 2022 عاماً ذهبياً بالنسبة للعلامات التجارية القادرة على جذب العملاء من المتسوقين عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات التجارة الإلكترونية إلى 50 مليار دولار في عام 2022، مع اعتماد نهج التسوق عبر الإنترنت والحصول على التمويل الرقمي وتحسين العمليات اللوجستية وتوسيع نطاق خدمات التوصيل، فضلاً عن تبني العلامات التجارية استراتيجية التسويق مباشرة إلى المستهلك».

وأشار التقرير إلى أن:

- 91% من العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبحوا يدعمون التحول الرقمي، وسوف يستمرون في التسوق الإلكتروني، وأن نسبة 73% أصبحوا يتسوقون أكثر عبر الإنترنت منذ بدايات الجائحة.

- يعد الإنفاق من قبل المتسوقين عبر الإنترنت في دولة الإمارات الأعلى في المنطقة، حيث يصل معدل الإنفاق إلى 1648 دولاراً للفرد.

- وأشار 68% من العملاء في مصر و67% في الإمارات إلى أنهم يفضلون التسوق من العلامات التجارية التي تستخدم مكونات المستهلكات الأخلاقية المستدامة، وعبوات قابلة لإعادة التدوير وعملية تصنيع صديقة للبيئة مقارنة بالمعيار العالمي البالغ 50%.

- يتطلع المتسوقون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو مدفوعات إلكترونية آمنة وسلسة، حيث إن أكثر عن 60% من الناس يؤمنون بأن الدفع الآمن هو أمر أساسي للحصول على تجربة تسوق سلسة وممتعة للغاية.

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