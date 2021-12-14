تعاون «أيه آي كيو» و«بيوند ليميتس» لدعم الابتكار بقطاع النفط والغاز من خلال الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة أيه آي كيو «AIQ»، المشروع المشترك بين مجموعة «جي 42» و«أدنوك»، توقيع اتفاقية مع «بيوند ليميتس»، الشركة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات والصناعات، للتعاون في مجال تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لدعم قطاع النفط والغاز.

وتعزز الشراكة جهود الطرفين المشتركة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة من تحسين الأداء ورفع كفاءة العمليات وزيادة الربحية. كما سيعمل الطرفان بموجب الشراكة على تحفيز مساعي تسويق حلول الذكاء الاصطناعي، مما ينعكس بشكل إيجابي ومؤثر على مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز.

وقع مذكرة التفاهم عمر المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة AIQ وأمجد العبداللات، الرئيس التنفيذي لشركة بيوند ليميتس. وتعتزم الشركتان الاستفادة من الخبرات والشراكات لدى الطرفين لتوسيع حضورهما والارتقاء بآفاق التعاون على المستوى العالمي.

وقال عمر المرزوقي: سيسمح هذا التعاون لكلتا الشركتين بتعزيز محافظهما الخاصة بحلول الذكاء الاصطناعي على مستوى شركات قطاع الطاقة.

ونؤمن بأن خبرة الشركتين في تقديم التطبيقات المخصصة ستسرع وتيرة التحول الرقمي وتحوُّل الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ونرحب بشركة Beyond Limits كشريك جديد لنا ونتطلع إلى تقديم حلول الذكاء الاصطناعي المعرفي المتطورة بشكل مشترك في سلسلة القيمة الخاصة بالنفط والغاز بأكملها«.

وقال أمجد العبداللات: نتطلع للعمل يداً بيد لتمكين المزيد من الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع النفط والغاز من تعزيز مستويات مرونتها وفعالية عملياتها بالاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي.

وستُسهم الآفاق الجديدة لهذه التقنية المتطورة، والتي سنكتشفها مع شركة»AIQ«، في إطلاق إمكانيات لرصيد واسع من الكفاءات على طول سلسلة القيمة في هذا القطاع. ونثق تماماً بأنّ هذا التفاهم سيُسرّع من تطوير حلول ذكاء اصطناعي مُتقدمة تسهم بتحسين العمليات وسُبل التخطيط وزيادة الربحية لدى شركات النفط والغاز».

وقال كينيث هابسون، المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة بيوند ليميتس: يأتي البحث والتطوير على رأس أولوياتنا في بيوند ليميتس ضمن المنطقة، لا سيما وأنّنا نتطلع لتحفيز الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي وتسريع اعتماد التقنيات المُتقدمة والتحول الرقمي في سلسلة القيمة لقطاع النفط والغاز لتعزيز الكفاءات والأداء.

ومن خلال هذا التعاون، نحرص على تنسيق جهودنا مع شركة «AIQ» لتحقيق هذه الأهداف، ونؤمن بأنّ هذه الشراكة ستُوفر منصة لتمكين مساعي تسويق حلول الذكاء الاصطناعي والمساعدة في توعية صانعي القرار حول القيمة التي تُقدمها حلول الذكاء الاصطناعي لمواجهة بعض من أبرز التحديات التي تواجهها الشركات العاملة في القطاع اليوم.

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