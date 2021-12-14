مكـتـوم بـن محمـد يعتمد إطلاق محكمة تخصصية للاقتصاد الرقمي

المصدر: البيان

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أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم ضمن محاكم مركز دبي المالي، محكمة متخصصة بالاقتصاد الرقمي للتعامل مع النزاعات التجارية في المجالات التقنية المعقدة وذلك بالتعاون مع نخبة من الخبراء الدوليين.



أهداف واختصاصات:

• تستهدف محكمة الاقتصاد الرقمي تبسيط تسوية النزاعـات المدنية والتجارية المعقدة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.

• تختص بالنزاعات الوطنية والدولية المعقدة المتعلقة بالتقنيات الحالية والمستجدة مثل البيانات الضخمة، وتقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، والنزاعات المتعلقة بالمركبات الجوية غير المأهولة، وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات.

• بدء تقديم الخدمات فيها خلال الربع الأول مـن 2022، وتوظيـف نخبة من خبراء القضاء الدوليين لتشغيل والإشراف على البنية التحتية الرقمية والقدرات الخدمية المتطورة.

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